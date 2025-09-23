Пекин собирает золото со всего мира

Китай ведет переговоры с зарубежными странами о переводе их золотых запасов в местные хранилища, стремясь обойти традиционные западные центры хранения, отмечает Bloomberg.

Согласно информации агентства, Народный банк Китая активно обсуждает с рядом стран возможность перемещения их золотых резервов в хранилища Шанхайской биржи золота. По меньшей мере одна из стран Юго-Восточной Азии уже проявила интерес к этому предложению.

Bloomberg отмечает, что Китай стремится стать ведущим центром хранения международных золотых резервов, конкурируя с традиционными западными хранилищами в США, Великобритании и Швейцарии. В настоящее время страна занимает лишь пятое место по объему хранимого золота. Однако внутренний рынок золота в КНР, включающий ювелирные изделия, слитки и инвестиционные монеты, является крупнейшим в мире.

Агентство отмечает, что этот шаг усилит влияние Пекина в мировой финансовой системе и сделает его менее зависимым от доллара.

За последние два года цена на золото почти удвоилась, превысив $3,7 тысячи за унцию, чему во многом способствовал высокий спрос на металл со стороны центральных банков различных государств.