Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Пекин собирает золото со всего мира

15:35 156

Китай ведет переговоры с зарубежными странами о переводе их золотых запасов в местные хранилища, стремясь обойти традиционные западные центры хранения, отмечает Bloomberg.

Согласно информации агентства, Народный банк Китая активно обсуждает с рядом стран возможность перемещения их золотых резервов в хранилища Шанхайской биржи золота. По меньшей мере одна из стран Юго-Восточной Азии уже проявила интерес к этому предложению.

Bloomberg отмечает, что Китай стремится стать ведущим центром хранения международных золотых резервов, конкурируя с традиционными западными хранилищами в США, Великобритании и Швейцарии. В настоящее время страна занимает лишь пятое место по объему хранимого золота. Однако внутренний рынок золота в КНР, включающий ювелирные изделия, слитки и инвестиционные монеты, является крупнейшим в мире.

Агентство отмечает, что этот шаг усилит влияние Пекина в мировой финансовой системе и сделает его менее зависимым от доллара.

За последние два года цена на золото почти удвоилась, превысив $3,7 тысячи за унцию, чему во многом способствовал высокий спрос на металл со стороны центральных банков различных государств.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1998
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1310
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 964
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5705
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1467
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1205
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1280
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1499
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3694
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10291
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9500

