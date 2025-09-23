USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

НАТО дала задний

15:49 2034

НАТО не считает действия российских истребителей, нарушивших воздушное пространство Эстонии, непосредственной угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», – сказал он.

При этом Рютте указал, что альянс не желает, чтобы Россия продолжала опасные действия.

«Мы готовы и полны желания продолжать защищать каждую пядь территории государств-союзников», – пояснил генсек НАТО.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее сообщил, что Таллин инициировал консультации с союзниками по НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора из-за предполагаемого нарушения воздушных границ страны российскими истребителями. По утверждению эстонских властей, утром 19 сентября три МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии.

