Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

При поддержке Nar в стране прошел первый инклюзивный турнир интеллектуальных игр

фото
15:59 283

В Азербайджане впервые при поддержке доступного мобильного оператора Nar состоялся инклюзивный турнир интеллектуальных игр Zəka Fest для молодежи с нарушениями речи и слуха. Проект, посвященный Международному дню жестового языка, был реализован по инициативе Şəkərbura Show при поддержке организации «Поддержка слабослышащих» (Karlara Dəstək İB), Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Общественного телевидения и других партнеров. Основная цель турнира — усиление социальной интеграции и творческого потенциала молодежи с нарушениями слуха, а также обеспечение доступа к развивающим играм.

В турнире приняли участие семь команд. Пятичасовой интеллектуальный марафон состоял из семи раундов и финала. Участники использовали навыки командной работы и индивидуального мышления для решения различных вопросов. По итогам соревнования команда Uğur заняла первое место, Qızıl — второе, а Cəsur — третье. Победители и другие участники получили ценные призы от Nar.

Следует отметить, что Nar получил международное признание за проекты, направленные на расширение доступа к информации и коммуникационным возможностям для людей с нарушениями слуха и речи. Компания была удостоена престижной бизнес-премии Stevie за свои инициативы в области социальной ответственности. Поддержка нового мобильного приложения для изучения жестового языка является логичным продолжением многолетней деятельности Nar в этом направлении и еще больше усиливает его вклад в развитие инклюзивного общества. Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых при поддержке мобильного оператора, вы можете найти здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.

Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 909
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 479
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1567
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2435
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4233
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3549
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2630
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5988
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2252
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1705
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1554

