При поддержке Nar в стране прошел первый инклюзивный турнир интеллектуальных игр

В Азербайджане впервые при поддержке доступного мобильного оператора Nar состоялся инклюзивный турнир интеллектуальных игр Zəka Fest для молодежи с нарушениями речи и слуха. Проект, посвященный Международному дню жестового языка, был реализован по инициативе Şəkərbura Show при поддержке организации «Поддержка слабослышащих» (Karlara Dəstək İB), Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Общественного телевидения и других партнеров. Основная цель турнира — усиление социальной интеграции и творческого потенциала молодежи с нарушениями слуха, а также обеспечение доступа к развивающим играм.

В турнире приняли участие семь команд. Пятичасовой интеллектуальный марафон состоял из семи раундов и финала. Участники использовали навыки командной работы и индивидуального мышления для решения различных вопросов. По итогам соревнования команда Uğur заняла первое место, Qızıl — второе, а Cəsur — третье. Победители и другие участники получили ценные призы от Nar.

Следует отметить, что Nar получил международное признание за проекты, направленные на расширение доступа к информации и коммуникационным возможностям для людей с нарушениями слуха и речи. Компания была удостоена престижной бизнес-премии Stevie за свои инициативы в области социальной ответственности. Поддержка нового мобильного приложения для изучения жестового языка является логичным продолжением многолетней деятельности Nar в этом направлении и еще больше усиливает его вклад в развитие инклюзивного общества. Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых при поддержке мобильного оператора, вы можете найти здесь.

