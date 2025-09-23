Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде

Арест наложен на квартиру бизнесмена в Port Baku, его рынок, а также на несколько новых квартир, недавно приобретенных в Sea Breeze, и на многочисленные автомобили.

Кроме того, заблокированы банковские счета Аднана Ахмедзаде и его супруги Гульсафы Джафаровой в азербайджанских банках.

Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.