USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде

16:02 3906

На имущество бизнесмена Аднана Ахмедзаде, арестованного Службой государственной безопасности (СГБ), наложен арест, сообщают официальные источники.

Арест наложен на квартиру бизнесмена в Port Baku, его рынок, а также на несколько новых квартир, недавно приобретенных в Sea Breeze, и на многочисленные автомобили.

Кроме того, заблокированы банковские счета Аднана Ахмедзаде и его супруги Гульсафы Джафаровой в азербайджанских банках.

Ахмедзаде обвиняется в действиях, направленных против экономической безопасности страны, а также в особо крупных хищениях в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 912
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 479
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1568
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2437
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4233
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3551
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2630
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5988
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2253
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1705
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1555

ЭТО ВАЖНО

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 912
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 479
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1568
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2437
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4233
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3551
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2630
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5988
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2253
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1705
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться