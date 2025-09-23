USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

США намерены покарать МУС

16:23

США не исключают введения санкций в отношении всего Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их информации, решение будет принято в ближайшее время.

«Инструмент индивидуальных санкций исчерпан. Теперь речь идет скорее о том, когда, а не о том, будет ли следующий шаг», – пояснил один из высокопоставленных дипломатов.

Агентство отмечает, что ранее Вашингтон уже вводил санкции в отношении отдельных представителей МУС, однако на этот раз рассматриваемые меры могут стать шагом к серьезной эскалации. В Госдепартаменте подтвердили подготовку дополнительных действий, но воздержались от раскрытия подробностей.

США на протяжении многих лет подвергают критике МУС, созданный в 2002 году. По словам госсекретаря Марко Рубио, суд представляет собой «угрозу национальной безопасности» и служит инструментом «юридической войны» против Соединенных Штатов и их союзника Израиля.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров палестинского движения ХАМАС, обвинив их в совершении преступлений в ходе конфликта в секторе Газа. Суд признает Палестину государством-участником Римского статута, что позволяет ему распространять свою юрисдикцию на события, происходящие на палестинских территориях.

По данным источников, введение санкций против суда как института может существенно затруднить его деятельность – речь идет о замораживании счетов, ограничении доступа к банковским услугам, а также к ключевому программному обеспечению.

Как сообщают инсайдеры, сотрудники суда уже получили зарплату за оставшуюся часть 2025 года авансом, чтобы минимизировать возможные последствия. Руководство МУС, в свою очередь, прорабатывает варианты с альтернативными поставщиками финансовых и технических услуг.

