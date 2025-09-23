Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан

Академия художественной гимнастики «Небесная грация», возглавляемая Алиной Кабаевой, примет участие в Играх СНГ, церемония открытия которых состоится в Гяндже 28 сентября.
Не исключен и приезд самой олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира.
Соревнования по художественной гимнастике пройдут с 6 по 8 октября в Олимпийском спорткомплексе Шеки. Помимо спортсменок из Азербайджана и России, в Играх ожидается участие представительниц Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Кубы.