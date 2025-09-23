USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Поляки открыли границу

16:30 1131

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что граница с Беларусью будет открыта. Это произойдет в ночь с 24 на 25 сентября.

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано интересами безопасности, поскольку с 12 по 16 сентября в Беларуси намечены российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о том, что режим закрытия границы будет бессрочным, однако просто так держать закрытой ее не будут. Позднее он заявил, что рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 917
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 480
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1574
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2442
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4238
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3555
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2636
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5990
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2255
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1706
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1556

