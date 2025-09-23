Поляки открыли границу

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что граница с Беларусью будет открыта. Это произойдет в ночь с 24 на 25 сентября.

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано интересами безопасности, поскольку с 12 по 16 сентября в Беларуси намечены российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о том, что режим закрытия границы будет бессрочным, однако просто так держать закрытой ее не будут. Позднее он заявил, что рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.