Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку

16:38

В Баку, имеющем статус Европейского центра Международной федерации тяжелой атлетики, состоялся международный вебинар, в котором приняли участие представители более 20 стран континента.

В вебинаре, посвященном таким темам, как «Международная тренерская лицензия» и «Образование и развитие тренеров», а также охватывающем период с 2025 по 2028 год, приняли участие 89 экспертов из более чем 20 стран. Азербайджан представляли президент Федерации тяжелой атлетики (AAF) Кямран Набизаде, вице-президент Фирдовси Умудов, член Совета директоров Федерации Фахри Мехтиев, тренеры нашей национальной сборной и спортсмены.

Вебинар открыл Кямран Набизаде. Говоря о его значимости, глава Федерации напомнил о визитах президентов Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики в Азербайджан. Выразив благодарность президенту Международной федерации Мохаммеду Джалуду и президенту Европейской федерации Астрит Хасани за оказанное доверие, глава AAF пожелал участникам вебинара успехов. 

Джалуд и Хасани также поприветствовали участников мероприятия и отметили, что Азербайджан имеет большой опыт в организации подобных мероприятий.

Затем участникам было объявлено об открытии Европейской олимпийской академии тяжелой атлетики со штаб-квартирой в Баку. Было отмечено, что открытие Академии является важным шагом на пути популяризации данного вида спорта во всем мире.

Накануне открытия академии тяжелая атлетика добилась исторического успеха. Согласно решению Международного олимпийского комитета, на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе тяжелая атлетика будет представлена не в 10, а в 12 весовых категориях.

Далее на вебинаре была представлена программа, охватывающая основные направления тренерского образования и практики. Участники вебинара выступили с презентациями по антидопинговым мерам, распространенным травмам в тяжелой атлетике и т.д.

Гудрат Сафаров, ведущий специалист Национального антидопингового агентства по вопросам образования, выступил с презентацией по антидопинговым мерам.

В завершение вебинара вице-президент AAF, член Консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики Фирдовси Умудов выступил с речью и поблагодарил участников мероприятия. Он отметил, что Европейская олимпийская академия, расположенная в Азербайджане, продолжит свою успешную деятельность в будущем.

Участникам вебинара будут вручены сертификаты Европейской федерации тяжелой атлетики.

