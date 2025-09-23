Стихия угрожает селу Лаза Гусарского района

В селе Лаза Гусарского района после сильного дождя сошел мощный грязевой поток. Он перекрыл русло реки и нанес серьезный ущерб сельским дорогам, сообщили haqqin.az местные жители.

В социальных сетях распространились сообщения о возможной активизации грязевого вулкана у подножия горы. Однако, как отмечают сельчане, подобные версии выдвигаются уже не впервые: ранее в этих местах также сходили слои ила и грязи, причиняя ущерб хозяйствам и инфраструктуре.

Председатель муниципалитета Гюнешь Гаджиева рассказала haqqin.az, что в данный момент дороги расчищают с помощью техники. «Подобные сходы здесь происходили и раньше. Грязевого вулкана в этом месте нет, но специалисты предполагают наличие природного газа. В селе уже побывали представители районной исполнительной власти и других структур, территория обследована», — подчеркнула она.

Эколог Ровшан Аббасов пояснил, что речь идет о грязевом селе. По его словам, для рек Большого Кавказа подобные явления не являются редкостью и происходят регулярно.