Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Стихия угрожает селу Лаза Гусарского района

Ульвия Худиева
16:45 947

В селе Лаза Гусарского района после сильного дождя сошел мощный грязевой поток. Он перекрыл русло реки и нанес серьезный ущерб сельским дорогам, сообщили haqqin.az местные жители.

В социальных сетях распространились сообщения о возможной активизации грязевого вулкана у подножия горы. Однако, как отмечают сельчане, подобные версии выдвигаются уже не впервые: ранее в этих местах также сходили слои ила и грязи, причиняя ущерб хозяйствам и инфраструктуре.

Председатель муниципалитета Гюнешь Гаджиева рассказала haqqin.az, что в данный момент дороги расчищают с помощью техники. «Подобные сходы здесь происходили и раньше. Грязевого вулкана в этом месте нет, но специалисты предполагают наличие природного газа. В селе уже побывали представители районной исполнительной власти и других структур, территория обследована», — подчеркнула она.

Эколог Ровшан Аббасов пояснил, что речь идет о грязевом селе. По его словам, для рек Большого Кавказа подобные явления не являются редкостью и происходят регулярно.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 920
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 483
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1575
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2445
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4241
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3558
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2639
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5990
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2255
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1707
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1557

