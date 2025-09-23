USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Европе не скрыться от российских «Шахедов»

16:58

Россия способна запускать «Шахеды» почти по всем столицам Европы — от Дании до Италии, вне зоны поражения остается лишь Лиссабон. Об этом сообщает Defense Express.

Издание ссылается на данные Главного управления разведки Минобороны Украины, согласно которым дальность полета дронов «Герань-2» составляет от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. км.

В материале отмечается, что часть пусковой инфраструктуры России, используемой для ударов по Украине, может быть задействована и для атак по странам европейского сегмента НАТО.

В качестве примера авторы указывают район мыса Чауда в Крыму и окрестности Брянска. Также выгодной с точки зрения логистики и досягаемости целей считается зона вокруг Санкт-Петербурга – как одна из наиболее подходящих для размещения пусковых установок.

При дальности в 1,8 тыс. км дроны способны поражать цели в странах Скандинавии, на большей части Германии, в Нидерландах и на юге Италии. Если же радиус действия достигает 2,5 тыс. км, в зоне поражения оказываются вся Великобритания, почти вся Италия и значительная часть Франции.

Аналитики указывают, что развертывание новых пусковых площадок на территории России занимает всего несколько месяцев. Кроме того, запуск возможен и с территории Калининградской области, что дает прирост дальности примерно на 700 км и позволяет охватить почти всю Европу, включая значительную часть Испании и Мадрид.

Таким образом, в зоне поражения российских дронов потенциально оказываются все европейские столицы, кроме Лиссабона.

При этом, как подчеркивает издание, недавние атаки на Польшу выявили уязвимости даже в системе ПВО восточного фланга НАТО.

«В РФ вполне могут рассчитывать, что после прорыва первого эшелона ПВО на границе дальше «Шахеды» смогут двигаться довольно свободно. При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз сейчас в сотни раз дороже», – подчеркивает ресурс.

