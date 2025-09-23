Представитель Алиева о вступлении Азербайджана в НАТО

Азербайджан «продолжает многовекторную внешнюю политику» после восстановления независимости в 1991 году, заявил в интервью изданию NE Global представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
«В наших интересах иметь позитивные и стабильные отношения не только с соседними странами, но и с крупными международными партнерами», - сказал Амирбеков. По его словам, Азербайджан с 1994 года участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», но никогда не выражал намерения стать членом НАТО.