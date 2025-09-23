USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Россия трижды вторгалась в Норвегию

Россия в этом году трижды вторгалась в воздушное пространство Норвегии, при этом каждое нарушение длилось от одной до четырех минут, сообщает The Guardian.

Издание напоминает, что Осло осудило Москву за нарушение воздушного пространства Эстонии на прошлой неделе. Кроме того, власти Норвегии сообщили, что весной и летом этого года Россия трижды нарушала их воздушные границы.

«Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к ним очень серьезно», — цитирует The Guardian премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

Он сообщил, что два нарушения были зафиксированы над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий — над незаселенной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.

Известно, что нарушения с участием истребителей Су-24, Су-33 и самолетов L410 Turbolet длились от одной до четырех минут. Сейчас Норвегия не может определить, были ли эти инциденты преднамеренными или вызваны навигационными ошибками.

«Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям», — пояснил Стёре.

