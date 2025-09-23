USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Юсуф Текин у Али Асадова

17:36 119

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром национального образования Турции Юсуфом Текином, сообщили в Кабмине.

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства между двумя странами во всех областях, включая сферу образования. Было отмечено, что со следующего учебного года в Стамбуле будет открыта азербайджанская школа.

С удовлетворением было отмечено посещение турецким министром Карабахского университета, а также школ городов Шуша, Физули и Агдам.

Стороны отметили важность подписанных в рамках визита документов о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе профессионального образования, деятельность Турецко-азербайджанского университета и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 934
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 485
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1583
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2449
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4255
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3566
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2645
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5990
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2259
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1708
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1558

ЭТО ВАЖНО

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 934
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 485
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1583
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2449
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4255
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3566
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2645
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5990
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2259
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1708
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться