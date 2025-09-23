Юсуф Текин у Али Асадова

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства между двумя странами во всех областях, включая сферу образования. Было отмечено, что со следующего учебного года в Стамбуле будет открыта азербайджанская школа.

С удовлетворением было отмечено посещение турецким министром Карабахского университета, а также школ городов Шуша, Физули и Агдам.

Стороны отметили важность подписанных в рамках визита документов о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе профессионального образования, деятельность Турецко-азербайджанского университета и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.