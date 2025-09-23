USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Азербайджан и Турция подписали соглашения об образовании

17:40 106

Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана посетила Карабахский университет.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, министр ознакомился с учебным процессом и современной инфраструктурой университета.

В продолжение визита состоялась двусторонняя встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева и министра национального образования Турции Юсуфа Текина. В ходе встречи состоялась церемония подписания «Дополнительного протокола к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года» и «Дополнительного протокола к Протоколу между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года».

«Подписание вышеуказанных документов создаст прочную основу для дальнейшего развития совместных проектов в сфере образования между двумя братскими странами», - сказали в Миннауки.

Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 935
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 486
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 1585
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 2450
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 4258
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 3571
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 2646
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5991
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 2259
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1708
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1559

