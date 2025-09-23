Азербайджан и Турция подписали соглашения об образовании

Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана посетила Карабах ский университет.

В продолжение визита состоялась двусторонняя встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева и министра национального образования Турции Юсуфа Текина. В ходе встречи состоялась церемония подписания «Дополнительного протокола к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года» и «Дополнительного протокола к Протоколу между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года».

«Подписание вышеуказанных документов создаст прочную основу для дальнейшего развития совместных проектов в сфере образования между двумя братскими странами», - сказали в Миннауки.