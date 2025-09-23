Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению

Этот год ознаменовался прекращением огня между Камбоджей и Таиландом и соглашением между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Соединенных Штатов, заявил на открытии 80-й Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Мы должны выбрать мир, основанный на международном праве. Этот год ознаменовался прекращением огня между Камбоджей и Таиландом и соглашением между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Соединенных Штатов. Но слишком многие кризисы остаются без контроля. Безнаказанность царит, беззаконие распространяется повсеместно», - подчеркнул генсек ООН.

По его словам, если упомянутая им ситуация приведет к хаосу, это «усилит террор».

«Ответственность снижается, а кладбища растут», - подчеркнул Гутерриш.