USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению

17:51 1330

Этот год ознаменовался прекращением огня между Камбоджей и Таиландом и соглашением между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Соединенных Штатов, заявил на открытии 80-й Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Мы должны выбрать мир, основанный на международном праве. Этот год ознаменовался прекращением огня между Камбоджей и Таиландом и соглашением между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Соединенных Штатов. Но слишком многие кризисы остаются без контроля. Безнаказанность царит, беззаконие распространяется повсеместно», - подчеркнул генсек ООН.

По его словам, если упомянутая им ситуация приведет к хаосу, это «усилит террор».

«Ответственность снижается, а кладбища растут», - подчеркнул Гутерриш.

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 3399
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 5445
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 1264
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 1334
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 6600
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 1331
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2011
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 810
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 2726
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 3157
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 5431

ЭТО ВАЖНО

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 3399
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 5445
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 1264
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 1334
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 6600
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 1331
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2011
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 810
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 2726
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 3157
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 5431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться