Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?

В азербайджанских СМИ появилась информация о том, что адвокат Шаиг Мирзаев, представляющий интересы арестованного бизнесмена и бывшего заместителя руководителя инвестиционного департамента SOCAR Аднана Ахмедзаде, одновременно занимал должность в государственном учреждении. При этом отмечалось, что законодательство запрещает госслужащим заключать договоры на адвокатскую деятельность.

После публикаций Коллегия адвокатов выступила с разъяснением. В комментарии для haqqin.az пресс-служба организации заявила, что работа адвоката в публично-правовом юридическом лице не означает нахождения на государственной службе. По словам представителей коллегии, ограничения на адвокатскую деятельность распространяются только на тех юристов, кто официально находится на госслужбе.

«Поскольку публично-правовое юридическое лицо не считается государственной службой, на адвокатов, работающих в таких учреждениях, не распространяются ограничения на осуществление адвокатской деятельности. Информация о якобы действиях Шаига Мирзаева, противоречащих его адвокатскому статусу, не соответствует действительности», — подчеркнули в организации.

Позднее пресс-секретарь Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, где Мирзаев ранее возглавлял департамент, сообщил, что трудовой договор с ним был расторгнут 15 сентября. Таким образом, адвокат больше не является сотрудником указанного учреждения.

