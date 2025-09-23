USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Заседание Исполнительного совета Центра труда ОИС в Баку

В Баку прошло заседание Исполнительного совета Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) с участием министров труда и делегаций стран-членов организации.

Цель заседания — подготовка ко второй сессии Генеральной ассамблеи Центра труда и укрепление его деятельности, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель Исполнительного совета Центра труда ОИС, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев отметил, что Баку поддерживает укрепление исламской солидарности в мире, что отношения между страной и ОИС строятся на основе эффективного сотрудничества и диалога. Он подчеркнул, что Азербайджан как активный член организации остается приверженным ее основным принципам.

Анар Алиев также отметил, что Центр труда ОИС, созданный по инициативе президента Ильхама Алиева, играет важную роль как платформа для укрепления солидарности и развития сотрудничества между государствами-членами. Он подчеркнул значимость заседания с точки зрения усиления деятельности Центра.

Зампредседателя Исполнительного совета Центра труда ОИС, заместитель министра по делам человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия Абдулла Нассер Абутнейн отметил, что заседание способствует расширению связей между странами-членами и активному обмену опытом.

Генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов рассказал о роли Центра — самого молодого института ОИС — в развитии рынков труда стран-членов, защите прав работников и расширении возможностей занятости.

На заседании были заслушаны отчеты о деятельности и финансах Центра труда ОИС.

В рамках рабочих сессий Исполнительный совет обсудил ряд резолюций, которые были согласованы для представления на Генеральной ассамблее Центра труда. Председатель совета и директор Центра выступили с заключительными заявлениями.

