Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по делу бывшего замначальника Управления полиции на воздушном транспорте Министерства внутренних дел полковника Расима Илдырыма, главы Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и секретаря окружной избирательной комиссии Балакенского района Гошгара Мамедова. Все трое обвиняются в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фахри Мамедова показания дал обвиняемый Гошгар Мамедов. Он заявил, что в 2011–2023 годах занимал должность секретаря Балакенской избирательной комиссии. По словам обвиняемого, его землячка Хуру Амирасланова (которая также привлекалась к ответственности по данному делу, но в период следствия покончила с собой, в связи с чем уголовное дело против нее было прекращено) рассказала ему о намерении своего знакомого — Гурбана Пириева — перенести свой бизнес в Азербайджан и попросила связаться с ним.

«Я работал с Амираслановой пять лет. Она сказала мне: «Позвони Гурбану Пириеву, но не называй свое имя — он тебя узнает». Я позвонил и представился Шахином. Сказал, что у меня есть знакомые на высоких должностях и могу помочь. У меня были связи с Расимом Илдырымом — нас познакомил мой сослуживец. Он сказал, что Илдырым — уважаемый человек, заместитель начальника в аэропорту. Когда я рассказал об этом Расиму, тот ответил: «Пусть приходит, встретимся». На самой встрече я не присутствовал. В истории с назначением главы исполнительной власти не участвовал. От этой сделки мне досталось 100 тысяч манатов, из которых я выплатил 80 тысяч», - рассказал Мамедов.

После этого обвиняемый ответил на вопросы сторон. На вопрос, за что он получил 100 тысяч долларов, Мамедов ответил: «Есть деньги — надо брать».

На вопросы ответили и другие обвиняемые. Расим Илдырым заявил, что из полученных средств по 100 тысяч долларов досталось Гошгару Мамедову и Зауру Мирзазаде.

Очередное заседание суда назначено на 7 октября.

Напомним, ранее Расим Илдырым находился в розыске и скрывался от следствия. В декабре 2023 года его задержали сотрудники полиции, дело вновь передали в производство. Потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в госструктурах. С фигурантами дела он познакомился через свою землячку Амирасланову. Обвиняемые обманули 62-летнего Пириева, пообещав ему назначение главой одного из районов. Организатором преступления, по данным следствия, выступил Илдырым. Так, он представил Гошгара Мамедова как высокопоставленного сотрудника администрации президента, способного решить любые вопросы, а Заура Мирзазаде – как его подчиненного по имени Нихат. Поверив обещаниям, Пириев передал Илдырыму и его сообщникам более полумиллиона манатов, а также золотые украшения на 34 тысячи манатов. Осознав, что стал жертвой мошенничества, потерпевший спустя некоторое время подал жалобу в правоохранительные органы. Все обвиняемые не признали свою вину по предъявленным обвинениям.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.