Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что не ожидал того, что войну в Украине будет так трудно урегулировать. «Я думал, что закончить войну России и Украины будет самым простым делом, но на войне никогда не знаешь, что произойдет... Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но все вышло иначе. Предполагалось, что это будет просто быстрая заварушка. Россия не выглядит хорошо, это заставляет их выглядеть плохо. Это то, что должно было занять несколько дней, уж точно меньше недели, а они воюют уже три с половиной года. Каждую неделю погибают от 5000 до 7000 молодых солдат, в основном солдат с обеих сторон, и людей в городах», - сказал Трамп. Президент США также раскритиковал Индию и Китай, которые, по его словам, «финансируют войну» РФ против Украины. Он добавил, что некоторые страны НАТО продолжают закупать российские энергоносители, что является непростительным.

Американский президент заявил, что, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, США готовы ввести «огромные пошлины». По его словам, это поможет добиться прекращения огня. «Но чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны, все вы собрались здесь, должны будут присоединиться к нам и принять точно такие же меры... Они покупают нефть и газ у России, в то время как сами воюют с ней. Это позор для них… Они должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все потеряем много времени. Так что я готов это обсудить. Мы собираемся обсудить это сегодня с европейскими странами, которые собрались здесь», - сказал Трамп. США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же самое сделает Евросоюз, заявил американский президент. «Но для того, чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал он. Американский лидер заявил, что неустанно работает над прекращением огня в Украине. Это первое выступление Дональда Трампа на Генассамблее с 2020 года. Вечером вторника на полях Генеральной Ассамблеи у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также выступит в ООН.

* * * 18:33 Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента вступления в должность «остановил семь войн», в то время как за урегулирование этих конфликтов должна была отвечать ООН. По словам президента, у организации «огромный потенциал», но она его не реализует. «Мне ни разу никто не позвонил из ООН и не предложил помощь. Неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер, вот что я получил от ООН», — сказал Трамп в начале выступления на Генассамблее всемирной организации. «А в чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас», — заявил президент.