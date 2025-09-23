«Здоровый образ жизни» обсудил важные вопросы

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, в мероприятии приняли участие руководящие лица министерств здравоохранения, экономики, молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Во вторник, 23 сентября, состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Здоровый образ жизни», созданной для подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

На заседании со вступительной речью выступил руководитель подгруппы, министр здравоохранения Теймур Мусаев. Было доведено до внимания, что рабочая подгруппа «Здоровый образ жизни», созданная для эффективной реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» во исполнение соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме.

Отметив, что «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны, министр подчеркнул важность дальнейшего совершенствования мер по пропаганде здорового образа жизни в Азербайджане с целью обеспечения устойчивости этого развития.