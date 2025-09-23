USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

«Здоровый образ жизни» обсудил важные вопросы

Во вторник, 23 сентября, состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Здоровый образ жизни», созданной для подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, в мероприятии приняли участие руководящие лица министерств здравоохранения, экономики, молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

На заседании со вступительной речью выступил руководитель подгруппы, министр здравоохранения Теймур Мусаев. Было доведено до внимания, что рабочая подгруппа «Здоровый образ жизни», созданная для эффективной реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» во исполнение соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме.

Отметив, что «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны, министр подчеркнул важность дальнейшего совершенствования мер по пропаганде здорового образа жизни в Азербайджане с целью обеспечения устойчивости этого развития.

Заместитель начальника юридического отдела Министерства здравоохранения Хумай Гурбанова выступила с презентацией о достигнутых результатах и накопленном опыте в рамках исполнения Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы.

В заключение состоялись обсуждения предложений членов подгруппы, отмечена целесообразность использования передового международного опыта и определены меры по реализации дальнейших направлений деятельности. Также были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных задач.

