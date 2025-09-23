Украина вторые сутки атакует Москву

По данным Минобороны РФ, 23 сентября, с 08:00 до 14:00 мск, над Москвой, в Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областях было сбито 58 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из них 14 беспилотников направлялись непосредственно к российской столице.

Эта атака на Москву стала самой продолжительной с мая, отмечает The Moscow Times. Первые сообщения о подлете дронов появились вечером 22 сентября. За последующие 16 часов, по информации московских властей, в регионе было уничтожено более 40 беспилотников. На звуки взрывов жаловались жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также районов Коньково, Кузьминки и Чертаново.

Согласно сводке Минобороны, всего в ночь на 23 сентября российские системы ПВО перехватили 69 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, в Московском регионе, а также над аннексированным Крымом.

В ночь на 23 сентября вводились ограничения на полеты и вылеты самолетов в московских аэропортах, а также в Саратове, Самаре и Геленджике, Нижнекамске и Казани. Днем 23 сентября в Казани были задержаны еще восемь рейсов на вылет.