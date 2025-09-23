USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Украина вторые сутки атакует Москву

18:45 1274

Украинские беспилотники вторые сутки подряд атакуют Москву и регионы европейской части России.

По данным Минобороны РФ, 23 сентября, с 08:00 до 14:00 мск, над Москвой, в Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областях было сбито 58 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из них 14 беспилотников направлялись непосредственно к российской столице.

Эта атака на Москву стала самой продолжительной с мая, отмечает The Moscow Times. Первые сообщения о подлете дронов появились вечером 22 сентября. За последующие 16 часов, по информации московских властей, в регионе было уничтожено более 40 беспилотников. На звуки взрывов жаловались жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также районов Коньково, Кузьминки и Чертаново.

Согласно сводке Минобороны, всего в ночь на 23 сентября российские системы ПВО перехватили 69 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, в Московском регионе, а также над аннексированным Крымом.

В ночь на 23 сентября вводились ограничения на полеты и вылеты самолетов в московских аэропортах, а также в Саратове, Самаре и Геленджике, Нижнекамске и Казани. Днем 23 сентября в Казани были задержаны еще восемь рейсов на вылет.

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 3411
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 5452
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 1275
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 1344
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 6612
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 1334
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2013
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 811
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 2734
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 3159
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 5436

ЭТО ВАЖНО

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 3411
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 5452
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 1275
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 1344
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 6612
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 1334
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2013
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 811
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 2734
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 3159
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 5436
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться