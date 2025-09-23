USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Опасную находку обнаружила Секретная служба Америки

19:19 428

Секретная служба США обнаружила и устранила масштабную скрытую телекоммуникационную сеть в районе Нью-Йорка накануне Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает CNBC.

Отмечается, что система, «способная парализовать сотовые вышки, блокировать звонки в службу экстренного реагирования 911 и создавать хаос в сетях связи», была выявлена, когда около 150 мировых лидеров готовились прибыть на Манхэттен.

Сеть состояла из более чем 300 SIM-серверов, управляющих в целом свыше 100 тысячами SIM-карт, размещенных в радиусе 55 км от штаб-квартиры ООН. По словам следователей, это одна из самых масштабных угроз коммуникационной инфраструктуре, когда-либо выявленных на территории США. Система могла полностью отключить сотовую связь в городе.

Сеть была обнаружена в рамках более широкого расследования Секретной службы угроз телекоммуникациям, направленных против высокопоставленных правительственных чиновников. Серверы функционировали как банки имитационных мобильных телефонов, способных генерировать массовые звонки и сообщения, перегружать локальные сети и маскировать зашифрованную связь преступников.

Агенты полагают, что злоумышленники, работающие на неназванное, но конкретное государство, использовали систему для отправки зашифрованных сообщений организованным преступным группировкам, картелям и террористическим организациям. При обыске были обнаружены ряды серверов и полки с SIM-картами — более 100 тысяч уже активных карт и большое количество ожидающих активации. Система была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту.

Власти США пока не раскрыли детали о конкретных правительствах или преступных группах, связанных с сетью.

«Мы продолжим работу по выявлению подозреваемых и их намерений, в частности, был ли в их планах срыв Генеральной Ассамблеи ООН и блокировка связи правительственных и экстренных служб во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк», — заявил представитель нью-йоркского отделения Секретной службы.

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 3412
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 5452
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 1276
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 1344
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 6613
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 1335
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2015
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку ФОТО, ВИДЕО
16:38 811
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
16:24 2734
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
15:15 3159
Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 5436

