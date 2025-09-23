Опасную находку обнаружила Секретная служба Америки

Отмечается, что система, «способная парализовать сотовые вышки, блокировать звонки в службу экстренного реагирования 911 и создавать хаос в сетях связи», была выявлена, когда около 150 мировых лидеров готовились прибыть на Манхэттен.

Сеть состояла из более чем 300 SIM-серверов, управляющих в целом свыше 100 тысячами SIM-карт, размещенных в радиусе 55 км от штаб-квартиры ООН. По словам следователей, это одна из самых масштабных угроз коммуникационной инфраструктуре, когда-либо выявленных на территории США. Система могла полностью отключить сотовую связь в городе.

Сеть была обнаружена в рамках более широкого расследования Секретной службы угроз телекоммуникациям, направленных против высокопоставленных правительственных чиновников. Серверы функционировали как банки имитационных мобильных телефонов, способных генерировать массовые звонки и сообщения, перегружать локальные сети и маскировать зашифрованную связь преступников.

Агенты полагают, что злоумышленники, работающие на неназванное, но конкретное государство, использовали систему для отправки зашифрованных сообщений организованным преступным группировкам, картелям и террористическим организациям. При обыске были обнаружены ряды серверов и полки с SIM-картами — более 100 тысяч уже активных карт и большое количество ожидающих активации. Система была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту.

Власти США пока не раскрыли детали о конкретных правительствах или преступных группах, связанных с сетью.

«Мы продолжим работу по выявлению подозреваемых и их намерений, в частности, был ли в их планах срыв Генеральной Ассамблеи ООН и блокировка связи правительственных и экстренных служб во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк», — заявил представитель нью-йоркского отделения Секретной службы.