Америка требует от Израиля и Сирии заключить соглашение

По его информации, на подписании документа в период проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке настаивают Соединенные Штаты, под эгидой которых проходят переговоры.

Делегации Израиля и Сирии, участвующие в переговорах по выработке договоренностей о мерах безопасности, могут заключить двустороннее соглашение 24 или 25 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на дипломатические источники.

Предлагаемый израильской стороной договор предусматривает создание трех демилитаризованных зон к юго-западу от Дамаска, где будут действовать различные режимы безопасности в зависимости от расстояния до территории еврейского государства. Сирии будет разрешено разместить там полицейские силы, но полеты авиации над этими зонами будут запрещены.

Израиль в свою очередь намерен сохранить радиолокационную станцию на горе Хермон (Джебель-эш-Шейх), которую его войска заняли в декабре 2024 года после смены власти в Сирии. Аналогичный объект останется под контролем израильских военных в районе Телль-эль-Харра в провинции Дераа, в 50 км к югу от Дамаска.

Накануне президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии ГА ООН, что Сирия «хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства». По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но «в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории».