Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Америка требует от Израиля и Сирии заключить соглашение

Делегации Израиля и Сирии, участвующие в переговорах по выработке договоренностей о мерах безопасности, могут заключить двустороннее соглашение 24 или 25 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на дипломатические источники.

По его информации, на подписании документа в период проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке настаивают Соединенные Штаты, под эгидой которых проходят переговоры.

Предлагаемый израильской стороной договор предусматривает создание трех демилитаризованных зон к юго-западу от Дамаска, где будут действовать различные режимы безопасности в зависимости от расстояния до территории еврейского государства. Сирии будет разрешено разместить там полицейские силы, но полеты авиации над этими зонами будут запрещены.

Израиль в свою очередь намерен сохранить радиолокационную станцию на горе Хермон (Джебель-эш-Шейх), которую его войска заняли в декабре 2024 года после смены власти в Сирии. Аналогичный объект останется под контролем израильских военных в районе Телль-эль-Харра в провинции Дераа, в 50 км к югу от Дамаска.

Накануне президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии ГА ООН, что Сирия «хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства». По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но «в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории».

Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Украина вторые сутки атакует Москву
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана собрала 20 стран на вебинаре в Баку
Алина Кабаева может приехать на Игры СНГ в Азербайджан
НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ
Российский корабль в Бакинском порту
