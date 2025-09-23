USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

«Награда для ХАМАС»: Трамп раскритиковал признавшие Палестину страны

19:37 1019

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

«К сожалению, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире, — сказал президент США. — Теперь, словно бы поощряя продолжение конфликта, некоторые члены ООН стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Награда для террористов ХАМАС за их зверства была бы слишком велика. Это стало бы наградой за эти ужасные злодеяния, включая события 7 октября».

По мнению Трампа, вместо уступок ХАМАС мировое сообщество «должно быть объединено одним посланием»: «Освободите заложников сейчас, просто освободите заложников. Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире».

«Мы должны вернуть всех заложников, мы уже вернули большинство из них. Но я всегда говорю, что последнего заложника будет сложнее всего вернуть — мы должны вернуть их сейчас, мы не хотим возвращать двух, а потом еще двоих. Мы хотим вернуть их всех сейчас», — сказал Трамп.

Накануне Генассамблеи ООН несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Португалия, объявили о признании государственности Палестины. В общей сложности Палестину признали уже более 145 из 193 стран-членов ООН.

Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 92
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 21:11
21:11 2348
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 758
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 1637
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 5918
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6347
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 2882
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 2267
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 8279
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 2050
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2583

ЭТО ВАЖНО

Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 92
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 21:11
21:11 2348
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 758
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 1637
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 5918
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6347
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 2882
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 2267
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 8279
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 2050
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться