«Награда для ХАМАС»: Трамп раскритиковал признавшие Палестину страны

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

«К сожалению, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире, — сказал президент США. — Теперь, словно бы поощряя продолжение конфликта, некоторые члены ООН стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Награда для террористов ХАМАС за их зверства была бы слишком велика. Это стало бы наградой за эти ужасные злодеяния, включая события 7 октября».

По мнению Трампа, вместо уступок ХАМАС мировое сообщество «должно быть объединено одним посланием»: «Освободите заложников сейчас, просто освободите заложников. Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире».

«Мы должны вернуть всех заложников, мы уже вернули большинство из них. Но я всегда говорю, что последнего заложника будет сложнее всего вернуть — мы должны вернуть их сейчас, мы не хотим возвращать двух, а потом еще двоих. Мы хотим вернуть их всех сейчас», — сказал Трамп.

Накануне Генассамблеи ООН несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Португалия, объявили о признании государственности Палестины. В общей сложности Палестину признали уже более 145 из 193 стран-членов ООН.