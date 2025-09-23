В Агдаме на мине подорвался разведчик Ахмедов

Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию (ANAMA) распространили заявление в связи с минным инцидентом в Агдамском районе.

Согласно информации, 23 сентября 2025 года на неразминированной территории кладбища в селе Мирашелли взорвалась мина. В результате погиб житель села Бахарлы Сайяф Фиган оглу Ахмедов (1971 г.р.). В Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генпрокуратура еще раз призывают граждан строго соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной угрозе и не заходить на незнакомые или неразминированные территории.