USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

В Агдаме на мине подорвался разведчик Ахмедов

заявление МВД, Генпрокуратуры и ANAMA; обновлено 20:10
20:10 1637

Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию (ANAMA) распространили заявление в связи с минным инцидентом в Агдамском районе.

Согласно информации, 23 сентября 2025 года на неразминированной территории кладбища в селе Мирашелли взорвалась мина. В результате погиб житель села Бахарлы Сайяф Фиган оглу Ахмедов (1971 г.р.). В Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генпрокуратура еще раз призывают граждан строго соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной угрозе и не заходить на незнакомые или неразминированные территории.

* * * 19:43

В Агдамском районе, на территории села Мирашелли, произошел минный инцидент.

По сообщению местных СМИ, в результате подрыва на мине погиб бывший разведчик прапорщик запаса Сайяф Ахмедов, известный как «Гизир Ханы».

Соответствующие структуры занимаются расследованием инцидента.

Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 96
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 21:11
21:11 2349
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 759
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 1640
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 5919
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6347
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 2882
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 2269
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 8281
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 2051
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2583

ЭТО ВАЖНО

Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 96
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 21:11
21:11 2349
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 759
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 1640
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 5919
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6347
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 2882
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 2269
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 8281
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 2051
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться