«Раньше было глобальное похолодание. Если посмотрите на несколько лет назад, - в 1920-30-х они говорили, что глобальное похолодание убьет мир, нужно что-то с этим делать. Потом все говорили, что глобальное потепление убьет мир... По моему мнению, это крупнейшая совершенная в мире афера», - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что скептически относится к понятию изменения климата.

По словам президента США, многие международные организации, в том числе ООН, делали прогнозы по климату, но все они оказались неверными.

«Никаких больше глобальных потеплений, никаких похолоданий. Все эти предсказания, сделанные ООН и многими другими, ...были неверными», - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, эти прогнозы «составляли глупые люди». Он призвал страны проявить бдительность, так как «если вы не откажетесь от этой аферы, ваша страна потерпит неудачу».

Президент США назвал «мошенничеством» зеленую энергетику, а углеродный след — выдумкой плохих людей. «В 1982 году ООН заявила, что к 2000 году изменение климата приведет к катастрофе, столь же необратимой, как ядерная война. В 1989 году они заявили, что целые страны исчезнут с лица земли за десятилетие. Этого не произошло», — сказал Трамп.

По словам президента США, прогнозы об изменении климата делают «глупые люди, чья работа обошлась их странам в состояния». Он также призвал власти других государств отказаться «от этого зеленого надувательства».