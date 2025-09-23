По Трампу: страны Европы «катятся в ад»

По его словам, статистика преступлений, совершенных мигрантами в европейских государствах, продолжает расти. В это же время, утверждает он, Соединенные Штаты смогли найти решение этой проблемы.

«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что Европу «захлестнула волна нелегальных мигрантов», какой прежде не было, и никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой. «В Лондоне ужасный мэр (пост занимает Садик Хан, политик-лейборист, в мае прошлого года он в третий раз одержал победу на выборах), просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — утверждает американский лидер.

Он предупредил, что «Европа находится в серьезной беде» из-за нелегальных иммигрантов, которые «разрушают» европейские страны. «И поскольку они предпочитают быть политкорректными, они ничего с этим не делают», — сказал Трамп, критикуя мэра Лондона.