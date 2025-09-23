USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Трамп: Хаменеи отклонил мои предложения

20:40 743

В результате американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран полностью лишился мощностей по обогащению урана, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, в результате бомбардировки «ключевых ядерных объектов» Ирана «все было полностью уничтожено». «Мы сделали то, что люди хотели сделать в течение 22 лет. После уничтожения мощностей Ирана по обогащению урана я немедленно договорился о прекращении 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Обе стороны согласились больше не сражаться», - сказал Трамп.

Говоря об итогах боевых действий между Израилем и Ираном, американский лидер заявил: «Сегодня многие из бывших иранских командиров, я бы сказал, почти все они больше не с нами. Они мертвы».

Трамп также заявил, что после прихода к власти он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо с предложением: в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы США были готовы к полному сотрудничеству.

«Сразу после вступления в должность я отправил верховному лидеру письмо с щедрым предложением. В письме содержалось обещание о полном сотрудничестве в обмен на остановку ядерной программы Ирана. Однако это было отвергнуто. Ответом иранского режима стало продолжение угроз своим соседям и интересам США в регионе… У нас есть самое мощное оружие на Земле. Мы ненавидим прибегать к нему, но мы сделали все, чего люди хотели добиться 22 года…» - подчеркнул американский лидер.

Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
21:32 109
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
21:11 2355
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 767
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 1644
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
18:01 5926
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
12:29 6349
Украина вторые сутки атакует Москву
Украина вторые сутки атакует Москву
18:45 2886
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
Дело Расима Илдырыма: в чем признались подсудимые?
18:08 2271
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
Арестовано все имущество и счета Аднана Ахмедзаде
16:02 8284
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
Генсек ООН привел в пример Азербайджан и Армению
17:51 2053
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
Европе не скрыться от российских «Шахедов»
16:58 2585

