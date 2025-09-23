Трамп: Хаменеи отклонил мои предложения

По его словам, в результате бомбардировки «ключевых ядерных объектов» Ирана «все было полностью уничтожено». «Мы сделали то, что люди хотели сделать в течение 22 лет. После уничтожения мощностей Ирана по обогащению урана я немедленно договорился о прекращении 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Обе стороны согласились больше не сражаться», - сказал Трамп.

Говоря об итогах боевых действий между Израилем и Ираном, американский лидер заявил: «Сегодня многие из бывших иранских командиров, я бы сказал, почти все они больше не с нами. Они мертвы».

Трамп также заявил, что после прихода к власти он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо с предложением: в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы США были готовы к полному сотрудничеству.

«Сразу после вступления в должность я отправил верховному лидеру письмо с щедрым предложением. В письме содержалось обещание о полном сотрудничестве в обмен на остановку ядерной программы Ирана. Однако это было отвергнуто. Ответом иранского режима стало продолжение угроз своим соседям и интересам США в регионе… У нас есть самое мощное оружие на Земле. Мы ненавидим прибегать к нему, но мы сделали все, чего люди хотели добиться 22 года…» - подчеркнул американский лидер.