Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН

Турция предприняла конкретные шаги в рамках прекращения российско-украинской войны и продолжит эти усилия для прекращения огня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генассамблеи ООН.

«Мы с большим энтузиазмом поддерживаем стамбульский процесс между Россией и Украиной, нашими северными соседями. Благодаря проведению этих прямых переговоров мы способствовали обмену большого числа пленных и тел погибших. Мы работали над выработкой условий мирных переговоров. Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших», - сказал президент Турции.

Во время своего выступления Эрдоган призвал членов ООН признать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и прекратить ее международную изоляцию: «Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в Средиземном море. Мы ожидаем того же и от наших соседей в этом регионе. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что любые проекты, исключающие Турцию и ТРСК в Восточном Средиземноморье, обречены на провал. Международное сообщество должно положить конец несправедливой изоляции, которой турки-киприоты подвергаются уже полвека. Я призываю международное сообщество признать ТРСК и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения».

Решение кипрского вопроса, по словам Эрдогана, «не может быть построено на модели федерации, которая уже неоднократно предлагалась, но провалилась из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны».

Говоря о Черном море, Эрдоган в очередной раз подтвердил, что его страна полностью соблюдает Конвенцию Монтрё о проливах.

Эрдоган в своем выступлении сказал и о приветствии Турцией шагов, предпринятых 8 августа в Вашингтоне на пути к установлению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. «Я еще раз поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, который внес вклад в этот процесс», - сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что в данном контексте нормализация отношений между Турцией и Арменией будет продолжена.

Президент Турции заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что призывает все больше стран принять решение о признании Государства Палестина: «Благодарю все страны, заявившие о признании Государства Палестина. Призываю те государства, которые еще не приняли это решение, незамедлительно это сделать. Цель ООН, как указано в ее уставе, - поддержание международного мира и безопасности».

Эрдоган заявил, что «в то время как мы отмечаем в этом зале 80-ю годовщину ООН… в Газе геноцид продолжается на наших глазах уже более 700 дней. Даже сейчас, когда мы находимся на этом заседании, в Газе продолжаются массовые убийства мирных жителей. Число убитых мирных жителей в Газе превысило 65 тысяч».

Он подчеркнул необходимость «срочно добиться прекращения огня в Газе, прекратить нападения и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи». «Лица, ответственные за геноцид, должны быть привлечены к ответственности... Сегодня настал день, когда нужно твердо встать на сторону угнетенных палестинцев», - указал Эрдоган.

Он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поднятие вопроса о событиях в секторе Газа, но обратил внимание на то, что всемирная организация оказалась неспособна защитить там даже своих сотрудников.

По его словам, израильские силы намеренно убили уже 250 журналистов в анклаве, а атака на Катар доказывает, что правительство Израиля «полностью оторвано от реальности».