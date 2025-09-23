Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»

Силы обороны Украины в конце августа нанесли удар по полигону «Молькино» в Краснодарском крае России, было уничтожено несколько оперативно-тактических комплексов «Искандер» и поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пишут украинские издания.

Опубликованные фотографии с места показывают полностью выгоревшие ангары, обгоревшие военные грузовики и технику. Несколько «Искандеров» получили критические повреждения, видны разрушенные кабины и следы сильного пожара.

Отмечается, что пока неизвестно, сколько из уничтоженных машин пусковые, а сколько - транспортно-заряжающие. От украинских военных не поступало официальной информации об ударе по полигону.

Полигон «Молькино» - большая военная база россиян, функционирует с советских времен. С 2015 года известна как тренировочный полигон ЧВК «Вагнер», а после перешла к «Африканскому корпусу», которым руководит российское Минобороны.

Также отмечается, что рядом с полигоном «Молькино», в населенном пункте Горячий Ключ находится место постоянной дислокации 1-й ракетной бригады ВС РФ, которая имеет на вооружении ОТРК «Искандер».