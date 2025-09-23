USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Хаменеи считает, что переговоры с Америкой бесполезны

21:38 478

Переговоры с США в нынешней ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить ущерб стране, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда», - сказал Хаменеи во время телеобращения к иранскому народу.

По его словам, переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - «это диктат, а не диалог»: «Потому что американская сторона заранее определила исход переговоров, то есть объявила, что результатом станет лишь приостановка обогащения урана и всей ядерной деятельности в Иране».

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 235
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3880
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2199
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 463
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2072
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5737
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2968
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2266
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2682
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7632
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6869

