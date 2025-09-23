Хаменеи считает, что переговоры с Америкой бесполезны

Переговоры с США в нынешней ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить ущерб стране, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда», - сказал Хаменеи во время телеобращения к иранскому народу.

По его словам, переговоры, которые США хотят и о которых говорят, - «это диктат, а не диалог»: «Потому что американская сторона заранее определила исход переговоров, то есть объявила, что результатом станет лишь приостановка обогащения урана и всей ядерной деятельности в Иране».