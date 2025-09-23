USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями

новость дополнена 22:06
22:06 2072

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, передает «Европейская правда».

Лидеры выступили с краткими приветственными заявлениями. В публичной части Зеленский сказал, что может поделиться «неплохими новостями» с фронта и что они с Трампом будут говорить «о том, как завершить войну».

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и за поступление американского оружия по механизму PURL (за средства других членов НАТО).

«За последние несколько месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен около 1000 военных. Конечно, мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи у нас есть такая возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну, и я надеюсь, что она ее остановит», – сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил о полной поддержке «идеи» Трампа «о прекращении закупок российской нефти и газа европейскими странами».

Президент Трамп заявил, что в Вашингтоне очень уважают борьбу, которую ведет Украина. При этом он считает, что война будет продолжаться еще долго. Трамп добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися. На вопрос о том, поддерживает ли он все еще президента РФ Владимира Путина, Трамп ответил, что сообщит через месяц.

Он также высказался о состоянии российской экономики: «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию».

При этом Трамп сказал, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о закупках российских ресурсов Будапештом.

Американский президент также высказался за то, чтобы сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО. На уточняющий вопрос, поддержит ли он союзников по НАТО, если они будут сбивать российские самолеты, Трамп ответил: «Это зависит от обстоятельств».

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 235
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3880
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2199
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 463
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2073
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5737
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2969
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2266
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2682
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7633
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6869

ЭТО ВАЖНО

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 235
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3880
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2199
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 463
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2073
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5737
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2969
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2266
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2682
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7633
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6869
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться