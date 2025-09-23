Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями

Лидеры выступили с краткими приветственными заявлениями. В публичной части Зеленский сказал, что может поделиться «неплохими новостями» с фронта и что они с Трампом будут говорить «о том, как завершить войну».

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и за поступление американского оружия по механизму PURL (за средства других членов НАТО).

«За последние несколько месяцев наши военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен около 1000 военных. Конечно, мы будем проводить обмены. Благодаря вашей помощи у нас есть такая возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну, и я надеюсь, что она ее остановит», – сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил о полной поддержке «идеи» Трампа «о прекращении закупок российской нефти и газа европейскими странами».

Президент Трамп заявил, что в Вашингтоне очень уважают борьбу, которую ведет Украина. При этом он считает, что война будет продолжаться еще долго. Трамп добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися. На вопрос о том, поддерживает ли он все еще президента РФ Владимира Путина, Трамп ответил, что сообщит через месяц.

Он также высказался о состоянии российской экономики: «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию».

При этом Трамп сказал, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о закупках российских ресурсов Будапештом.

Американский президент также высказался за то, чтобы сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО. На уточняющий вопрос, поддержит ли он союзников по НАТО, если они будут сбивать российские самолеты, Трамп ответил: «Это зависит от обстоятельств».