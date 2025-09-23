Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Стратегически важный город Купянск в Харьковской области Украины остается одним из самых горячих участков фронта и считается критически важным направлением с точки зрения дальнейшего хода войны. Уже несколько месяцев российская армия, в частности группировка «Запад», безуспешно пытается захватить город, тогда как украинские силы, несмотря на крайне сложные условия, продолжают удерживать позиции. Купянск стал одной из главных целей российской весенне-летней наступательной кампании, но даже с окончанием лета захватить город российским войскам так и не удалось. В начале сентября российские подразделения попытались проникнуть в город, используя крупноразмерный газопровод, проходящий под рекой Оскол. Операция обернулась серьезными потерями, однако части российских войск все же удалось прорваться за линию обороны и войти в центр Купянска. Это дало прокремлевским пропагандистам повод заявить о частичном контроле над городом. Однако вскоре украинские силы провели зачистку, нейтрализовав большинство проникших российских подразделений: часть россиян была взята в плен, другая часть — уничтожена.

23 сентября Министерство обороны России признало, что украинцы превратили Купянск в мощный укрепрайон. В ведомстве сообщили, что город находится под огневым контролем украинских войск, включая ключевые дороги и переправы через Оскол. Практически каждое здание оборудовано как долговременная огневая точка, используются железобетонные укрепления и минные поля: город фактически стал «крепостью». Минобороны России также подчеркнуло стратегическое значение Купянска, заявив, что его захват ускорит продвижение российских войск к Славянску и Краматорску в Донецкой области. Кроме того, взятие города позволит развивать наступление вглубь Харьковской области — в направлении Изюма и Чугуева, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга, что создаст возможность соединения с наступающими силами группировки «Север» с севера. По утверждению российского оборонного ведомства, под контролем российских войск находится 65 процентов территории Купянска — 5667 зданий из 8667. Однако украинская сторона назвала эти заявления «бредом и чепухой». По данным украинских источников, город возвращается под полный контроль ВСУ.

По словам главы Купянской районной администрации Андрея Беседина, значительное количество российских солдат было уничтожено или взято в плен. В настоящее время украинские спецподразделения проводят зачистку города, методично проверяя каждое здание и подвал, чтобы полностью исключить присутствие российских военных, включая диверсантов в гражданской одежде. «Ситуация остается сложной, но полностью контролируется бойцами наших Сил обороны Украины. Вся территория Купянска и Купянской громады находится под полным контролем украинской армии», — подчеркнул Беседин. Он отметил, что основные боевые действия сосредоточены вблизи районного центра, а линия фронта проходит менее чем в одном километре от города. «Противнику не удастся прорваться в Купянск, несмотря на заявления российского Генштаба о якобы контроле над большей частью города и скором его полном захвате. Эти утверждения — не более чем пропаганда», — заявил украинский чиновник.

Отставной полковник Военно-морских сил Украины и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев сообщил, что российские войска продолжают попытки проникновения в Купянск через реку Оскол, однако использование тяжелой техники в этих условиях невозможно. По его словам, операция по зачистке диверсионно-разведывательных групп, проникших в город, продолжается. Российские бойцы пытаются скрываться в жилых домах и подвалах, формируя временные резервы. «Уровень потерь противника достаточно высок, но они упорно продолжают проникать в населенный пункт, создавая нам немало проблем», — отметил Селезнев. Он призвал критически относиться к заявлениям Минобороны России о якобы полном контроле над Купянском: «Отрицать сам факт присутствия врага в городе не стоит, но говорить о его захвате — преждевременно». По оценкам Селезнева, согласно открытым источникам, в Купянске могут скрываться от 150 до 170 российских штурмовиков. Это представляет серьезную угрозу.