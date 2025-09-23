Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе

Сабина Алиева подчеркнула, что волонтеры также будут оказывать помощь гражданам в процессе приема. Размещение центра в здании ASAN xidmət создает условия для решения вопросов, связанных с оформлением документов и другими обращениями, непосредственно на месте.

Выступая на открытии, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отметила, что институт омбудсмена, действующий в стране более 20 лет, служит защите прав человека и повышению удовлетворенности граждан. Новый офис регионального центра, по ее словам, позволит более оперативно рассматривать обращения, а внедрение цифровых решений — расширить возможности приема.

Омбудсмен заявила, что вся проводимая работа направлена на более эффективную защиту прав и свобод человека. После церемонии участники ознакомились с условиями, созданными в новом региональном центре.

Затем Сабина Алиева провела личный прием граждан. Она индивидуально выслушала 12 человек, среди которых были участники Первой и Второй Карабахских войн, а также лица с инвалидностью. По ряду вопросов были приняты необходимые меры на месте, остальные обращения взяты под контроль и будут направлены в соответствующие государственные органы для решения в рамках действующего законодательства. Во время приема гражданам были даны юридические консультации. Также было сообщено, что обращения можно направлять в аппарат омбудсмена круглосуточно через сall-центр 916, электронную почту, обычную почту, факс и социальные сети.

В завершение Сабина Алиева дала интервью Азербайджанскому телевидению, подробно рассказав об открытии нового регионального центра и направлениях его деятельности.