USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе

фото
22:38 465

В Шеки, в центре ASAN xidmət, состоялось торжественное открытие нового офиса Северо-Западного регионального центра омбудсмена.

Выступая на открытии, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отметила, что институт омбудсмена, действующий в стране более 20 лет, служит защите прав человека и повышению удовлетворенности граждан. Новый офис регионального центра, по ее словам, позволит более оперативно рассматривать обращения, а внедрение цифровых решений — расширить возможности приема.

Сабина Алиева подчеркнула, что волонтеры также будут оказывать помощь гражданам в процессе приема. Размещение центра в здании ASAN xidmət создает условия для решения вопросов, связанных с оформлением документов и другими обращениями, непосредственно на месте.

Омбудсмен заявила, что вся проводимая работа направлена на более эффективную защиту прав и свобод человека. После церемонии участники ознакомились с условиями, созданными в новом региональном центре.

Затем Сабина Алиева провела личный прием граждан. Она индивидуально выслушала 12 человек, среди которых были участники Первой и Второй Карабахских войн, а также лица с инвалидностью. По ряду вопросов были приняты необходимые меры на месте, остальные обращения взяты под контроль и будут направлены в соответствующие государственные органы для решения в рамках действующего законодательства. Во время приема гражданам были даны юридические консультации. Также было сообщено, что обращения можно направлять в аппарат омбудсмена круглосуточно через сall-центр 916, электронную почту, обычную почту, факс и социальные сети.

В завершение Сабина Алиева дала интервью Азербайджанскому телевидению, подробно рассказав об открытии нового регионального центра и направлениях его деятельности.

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 244
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3885
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2208
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 466
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2075
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5740
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2974
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2270
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2685
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7637
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6870

ЭТО ВАЖНО

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 244
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3885
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2208
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 466
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2075
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5740
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2974
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2270
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2685
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7637
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться