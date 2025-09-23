Эрдоган ставит на Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится заключить масштабное соглашение с Соединенными Штатами, которое может стать поворотной точкой в отношениях Анкары и Вашингтона. Как сообщает агентство Bloomberg, турецкая сторона ведет переговоры о закупке сотен пассажирских авиалайнеров Boeing и десятков боевых истребителей Lockheed Martin. Общая стоимость сделки, по данным источников, знакомых с деталями переговоров, превышает 10 миллиардов долларов. Помимо поставок, Турция настаивает на переносе части производственных операций, включая выпуск ключевых компонентов, на свою территорию.

Судьба этого соглашения во многом зависит от позиции Дональда Трампа. Эрдоган, по информации, должен встретиться с ним в Белом доме в четверг, 25 сентября. Это будет первая официальная встреча двух лидеров после нескольких лет напряженных отношений, вызванных решением Турции приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400. Напомним, что эта сделка в 2019 году привела к исключению Турции из программы истребителей F-35 и введению американских санкций в рамках закона CAATSA. С тех пор военное сотрудничество между странами было серьезно ограничено. И вот теперь Турция вновь пытается вернуться в число участников программы F-35. Анкара рассчитывает, что администрация Трампа пойдет на смягчение санкционного режима и разрешит ей приобрести 40 истребителей F-35A. Кроме того, речь идет о снятии ограничений с десяти турецких компаний, ранее участвовавших в производственной цепочке проекта. Среди них — Turkish Aerospace Industries, которая выпускала центральные части фюзеляжа самолета, а также несколько предприятий, разрабатывающих программное обеспечение и электронные системы. Ранее участие Турции в программе оценивалось в 12 миллиардов долларов. Как утверждает Bloomberg, Турция в обмен на возвращение в проект готова предложить более широкое локализованное производство. В параллельном направлении Анкара надеется завершить сделку по приобретению 40 истребителей F-16 Viper, включая сотни единиц сопутствующего вооружения, запчастей и двигателей. Принципиальное согласие на этот контракт было получено еще в 2024 году после того, как Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Сегодня турецкие ВВС эксплуатируют около 240 самолетов F-16 — второй по численности после США авиапарк в мире. Ожидается, что новые истребители позволят туркам вывести из эксплуатации устаревшие истребители F-4 и частично закрыть потребности до ввода в строй собственного национального истребителя 5-го поколения КАН.

Еще одним ключевым элементом переговоров является требование Анкары разрешить ей локальную сборку двигателей F110 и F404, разработанных компанией GE Aerospace. Эти силовые установки применяются как в американских истребителях, так и в ведущих проектах турецкой авиационной промышленности, включая уже упомянутые КАН и учебно-боевой самолет «Хурджет». Пока официальный Вашингтон не дал однозначного ответа, однако, по информации Bloomberg, Турция уверена, что положительное решение позволит значительно ускорить реализацию локальных программ и снизить зависимость от внешних поставок. Сам Трамп в преддверии визита Эрдогана подтвердил через свою платформу Truth Social, что встреча с президентом Турции состоится 25 сентября. В своем заявлении он подчеркнул, что «мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями», включая крупную закупку самолетов Boeing, сделку по F-16 и «продолжающиеся переговоры по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно». Трамп также отметил, что у него с турецким лидером «всегда были хорошие отношения». Тем не менее окончательное решение по вопросу F-35 остается за Министерством обороны США и Конгрессом. Пентагон по-прежнему настаивает: для восстановления участия в программе F-35 Турция должна избавиться от российских ЗРК С-400 — продать их, передать третьей стороне или уничтожить. Этот сигнал турецкая сторона неоднократно получала в устной и письменной форме.