Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Эрдоган ставит на Трампа

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
22:52 567

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится заключить масштабное соглашение с Соединенными Штатами, которое может стать поворотной точкой в отношениях Анкары и Вашингтона.

Как сообщает агентство Bloomberg, турецкая сторона ведет переговоры о закупке сотен пассажирских авиалайнеров Boeing и десятков боевых истребителей Lockheed Martin. Общая стоимость сделки, по данным источников, знакомых с деталями переговоров, превышает 10 миллиардов долларов. Помимо поставок, Турция настаивает на переносе части производственных операций, включая выпуск ключевых компонентов, на свою территорию.

Трамп предлагает Эрдогану хорошую сделку

Судьба этого соглашения во многом зависит от позиции Дональда Трампа. Эрдоган, по информации, должен встретиться с ним в Белом доме в четверг, 25 сентября. Это будет первая официальная встреча двух лидеров после нескольких лет напряженных отношений, вызванных решением Турции приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400. Напомним, что эта сделка в 2019 году привела к исключению Турции из программы истребителей F-35 и введению американских санкций в рамках закона CAATSA. С тех пор военное сотрудничество между странами было серьезно ограничено.

И вот теперь Турция вновь пытается вернуться в число участников программы F-35. Анкара рассчитывает, что администрация Трампа пойдет на смягчение санкционного режима и разрешит ей приобрести 40 истребителей F-35A. Кроме того, речь идет о снятии ограничений с десяти турецких компаний, ранее участвовавших в производственной цепочке проекта. Среди них — Turkish Aerospace Industries, которая выпускала центральные части фюзеляжа самолета, а также несколько предприятий, разрабатывающих программное обеспечение и электронные системы. Ранее участие Турции в программе оценивалось в 12 миллиардов долларов. Как утверждает Bloomberg, Турция в обмен на возвращение в проект готова предложить более широкое локализованное производство.

В параллельном направлении Анкара надеется завершить сделку по приобретению 40 истребителей F-16 Viper, включая сотни единиц сопутствующего вооружения, запчастей и двигателей. Принципиальное согласие на этот контракт было получено еще в 2024 году после того, как Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Сегодня турецкие ВВС эксплуатируют около 240 самолетов F-16 — второй по численности после США авиапарк в мире. Ожидается, что новые истребители позволят туркам вывести из эксплуатации устаревшие истребители F-4 и частично закрыть потребности до ввода в строй собственного национального истребителя 5-го поколения КАН.

Турция вновь пытается вернуться в число участников программы F-35. Анкара рассчитывает, что администрация Трампа пойдет на смягчение санкционного режима и разрешит ей приобрести 40 истребителей F-35A

Еще одним ключевым элементом переговоров является требование Анкары разрешить ей локальную сборку двигателей F110 и F404, разработанных компанией GE Aerospace. Эти силовые установки применяются как в американских истребителях, так и в ведущих проектах турецкой авиационной промышленности, включая уже упомянутые КАН и учебно-боевой самолет «Хурджет». Пока официальный Вашингтон не дал однозначного ответа, однако, по информации Bloomberg, Турция уверена, что положительное решение позволит значительно ускорить реализацию локальных программ и снизить зависимость от внешних поставок.

Сам Трамп в преддверии визита Эрдогана подтвердил через свою платформу Truth Social, что встреча с президентом Турции состоится 25 сентября. В своем заявлении он подчеркнул, что «мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями», включая крупную закупку самолетов Boeing, сделку по F-16 и «продолжающиеся переговоры по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно». Трамп также отметил, что у него с турецким лидером «всегда были хорошие отношения».

Тем не менее окончательное решение по вопросу F-35 остается за Министерством обороны США и Конгрессом. Пентагон по-прежнему настаивает: для восстановления участия в программе F-35 Турция должна избавиться от российских ЗРК С-400 — продать их, передать третьей стороне или уничтожить. Этот сигнал турецкая сторона неоднократно получала в устной и письменной форме.

В параллельном направлении Анкара надеется завершить сделку по приобретению 40 истребителей F-16 Viper, включая сотни единиц сопутствующего вооружения, запчастей и двигателей

В то же время экономическая часть сделки также играет стратегическую роль. Авиакомпания Turkish Airlines, флот которой состоит как из самолетов Boeing, так и Airbus, регулярно обновляет свой парк. Из-за постоянно увеличивающегося объема закупок эта авиакомпания считается одним из самых привлекательных клиентов в отрасли. Американский производитель предлагает Турции выгодные условия, надеясь вернуть себе лидерство в конкуренции с европейской Airbus.

Таким образом, речь идет не только о сделке на миллиарды долларов, но и о потенциальном перезапуске американо-турецких отношений. Для Эрдогана это шанс продемонстрировать восстановление стратегического диалога с США, снизить внешнюю зависимость своей оборонной отрасли и получить доступ к технологиям, которые помогут вывести Турцию в авиационной промышленности на новый уровень. А для Трампа - возможность продвинуть американский экспорт, укрепить свои позиции на внешнеполитической арене и, возможно, продемонстрировать избирателям дипломатическую победу в преддверии выборов в Сенат и Палату представителей.

Вопрос лишь в том, пойдет ли Вашингтон на сделку, пока Турция сохраняет у себя российские ракетные комплексы? Ответ на него определит не только судьбу истребителей F-35 для ВВС Турции, но и вектор ее внешней политики в целом.

Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23:15 263
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
22:50 3897
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
21:49 2221
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
22:38 473
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
22:06 2087
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе...
Трамп на Генассамблее ООН: Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но вышло иначе... обновлено 19:04
19:04 5750
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами»
Украинцы подорвали ангар с «Искандерами» фото
21:32 2988
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
Заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН
21:03 2273
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
Трамп: Никакого изменения климата нет, пора отказаться от «зеленого надувательства»
20:04 2689
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде?
Что сделали с адвокатом Аднана Ахмедзаде? главное на этот час
18:01 7648
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок
Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок все еще актуально
12:29 6875

