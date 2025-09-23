Определен еще один финалист республиканского конкурса энергетиков

В Зангилане, на базе Центра цифрового управления Зангиланской электросети, прошел очередной региональный тур республиканского конкурса профессионального мастерства среди энергетиков, приуроченного к 10-летию акционерного общества «Азеришыг».
Церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна. Затем директор Учебного и инновационного центра «Азеришыг» Араз Мамедзаде пожелал участникам успехов и отметил, что цель конкурса — развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.
Участникам также была представлена информация о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в формирование и развитие электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, проведенных в энергетическом секторе страны за последние 10 лет под руководством президента Ильхама Алиева. Кроме того, энергетики ознакомились с масштабными проектами, реализованными «Азеришыг» за последние пять лет на освобожденных территориях.
После официальной части стартовал первый этап — интеллектуальное соревнование. В нем приняли участие шесть команд Карабахского управления по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ): «Джебраил-Губадлы-Зангилан», «Ханкенди», «Ходжавенд», «Кельбаджар», «Лачин» и «Шуша». В течение одного часа участники ответили на 55 теоретических вопросов.
Во втором этапе конкурсанты продемонстрировали свои практические навыки, выполняя профессиональные задания.
По итогам двух этапов победителем регионального тура Карабахского RETSİ стала команда «Шуша», получив право участвовать в финале конкурса, который состоится в Гадруте.
Отметим, что «Азеришыг» регулярно проводит просветительские мероприятия и конкурсы во всех регионах страны. Эти инициативы направлены на повышение профессионального уровня сотрудников, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни и будут продолжены в будущем.