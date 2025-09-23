Определен еще один финалист республиканского конкурса энергетиков

Церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна. Затем директор Учебного и инновационного центра «Азеришыг» Араз Мамедзаде пожелал участникам успехов и отметил, что цель конкурса — развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.

Участникам также была представлена информация о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в формирование и развитие электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, проведенных в энергетическом секторе страны за последние 10 лет под руководством президента Ильхама Алиева. Кроме того, энергетики ознакомились с масштабными проектами, реализованными «Азеришыг» за последние пять лет на освобожденных территориях.

После официальной части стартовал первый этап — интеллектуальное соревнование. В нем приняли участие шесть команд Карабахского управления по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ): «Джебраил-Губадлы-Зангилан», «Ханкенди», «Ходжавенд», «Кельбаджар», «Лачин» и «Шуша». В течение одного часа участники ответили на 55 теоретических вопросов.

Во втором этапе конкурсанты продемонстрировали свои практические навыки, выполняя профессиональные задания.