Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом

Отдел информации
23:15 267

Молдавский олигарх Вячеслав Платон, организовавший, по некоторым оценкам, перемещение около 100 миллиардов долларов «грязных денег» из России, Молдовы и ряда других бывших советских республик в Лондон, предстал перед судом.

Как сообщает The Daily Mail, 52-летний Платон, бывший депутат парламента Молдовы, обвиняется в организации перевода огромных сумм, полученных преступным путем, на офшорные счета через банковскую систему страны при содействии коррумпированных чиновников. Получатели этих средств, сумма которых оценивается минимум в 16 миллиардов фунтов стерлингов, а по некоторым данным, достигает 65 миллиардов, предположительно инвестировали отмытые деньги в бизнес и элитную недвижимость в Лондоне и других западноевропейских городах, а также тратили их на предметы роскоши.

На родине Платон разыскивается по обвинениям в коррупции, отмывании денег и «вводе в оборот поддельных денежных средств или ценных бумаг». Он также является гражданином России, официально находится в розыске и там.

В 2023 году Тверской суд Москвы вынес Платону заочный приговор — 20 лет лишения свободы. Он признан виновным в незаконном выводе 126 миллиардов рублей из России через офшорные схемы.

По версии следствия, «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ». Деньги переводились с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на счета АО КБ «Молдиндконбанк». Общая сумма операций превысила 126 миллиардов рублей.

Несмотря на вынесенный в России заочный приговор, известно, что Платон тесно связан со спецслужбами и политическими кругами этой страны.

Впервые он был арестован в Украине в 2016 году, уже через месяц экстрадирован в Молдову на самолете, которым пользовался бывший президент страны. Там его приговорили к 25 годам лишения свободы по итогам двух закрытых судебных процессов. Однако позже Платон был оправдан и освобожден. В июле 2021 года Платон прибыл в Великобританию и сразу же подал заявление о предоставлении политического убежища, утверждая, что подвергался жестокому обращению в молдавских тюрьмах.

В июне этого года он был повторно арестован и помещен в камеру Вестминстерского магистратского суда после того, как окружной судья Дэниел Стернберг выдал новый ордер на арест по запросу Молдовы об экстрадиции.

В настоящее время олигарх находится под залогом и проживает в квартире стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов в районе Кэнэри-Уорф.

В понедельник Вячеслав Платон предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где подтвердил свои личные данные с помощью русского переводчика. Вместе с ним перед судом предстала его двоюродная сестра Марина Марохина, 35 лет, которая обвиняется в том, что «работала менеджером в банке Moldinconbank… и [вступила в сговор] с другими лицами с целью мошенничества с банком на сумму около 279 000 долларов США».

Адвокат Платона Джеймс Стэнсфилд заявил: «Господин Платон обвиняется в причастности к отмыванию 22 миллиардов фунтов стерлингов, предположительно связанных с Российской Федерацией. Он — заметная политическая фигура в Молдове. Кстати, ранее он уже был экстрадирован из Украины в Молдову. После смены власти в стране его освободили, а обвинения были сняты».

Окружной судья Джон Лоу отметил: «Существует ряд причин, по которым это слушание следует отменить, хотя мне и не хочется этого делать».

Платон и Марохина были освобождены под условный залог до слушания по делу об их экстрадиции, которое, как ожидается, состоится в апреле или мае следующего года.

Следует отметить, что Вячеслав Платон является одним из организаторов «ландромата», раскрытого международной группой журналистских расследований.

23:15 268
