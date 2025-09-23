Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом

Молдавский олигарх Вячеслав Платон, организовавший, по некоторым оценкам, перемещение около 100 миллиардов долларов «грязных денег» из России, Молдовы и ряда других бывших советских республик в Лондон, предстал перед судом. Как сообщает The Daily Mail, 52-летний Платон, бывший депутат парламента Молдовы, обвиняется в организации перевода огромных сумм, полученных преступным путем, на офшорные счета через банковскую систему страны при содействии коррумпированных чиновников. Получатели этих средств, сумма которых оценивается минимум в 16 миллиардов фунтов стерлингов, а по некоторым данным, достигает 65 миллиардов, предположительно инвестировали отмытые деньги в бизнес и элитную недвижимость в Лондоне и других западноевропейских городах, а также тратили их на предметы роскоши.

На родине Платон разыскивается по обвинениям в коррупции, отмывании денег и «вводе в оборот поддельных денежных средств или ценных бумаг». Он также является гражданином России, официально находится в розыске и там. В 2023 году Тверской суд Москвы вынес Платону заочный приговор — 20 лет лишения свободы. Он признан виновным в незаконном выводе 126 миллиардов рублей из России через офшорные схемы. По версии следствия, «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ». Деньги переводились с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на счета АО КБ «Молдиндконбанк». Общая сумма операций превысила 126 миллиардов рублей. Несмотря на вынесенный в России заочный приговор, известно, что Платон тесно связан со спецслужбами и политическими кругами этой страны. Впервые он был арестован в Украине в 2016 году, уже через месяц экстрадирован в Молдову на самолете, которым пользовался бывший президент страны. Там его приговорили к 25 годам лишения свободы по итогам двух закрытых судебных процессов. Однако позже Платон был оправдан и освобожден. В июле 2021 года Платон прибыл в Великобританию и сразу же подал заявление о предоставлении политического убежища, утверждая, что подвергался жестокому обращению в молдавских тюрьмах. В июне этого года он был повторно арестован и помещен в камеру Вестминстерского магистратского суда после того, как окружной судья Дэниел Стернберг выдал новый ордер на арест по запросу Молдовы об экстрадиции.