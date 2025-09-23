USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории

23 сентября 2025, 23:25 1785

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть все свои территории, захваченные Россией.

«После того, как я ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?» - написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Россия бесцельно воюет уже три с половиной года в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю. Он отметил, что это делает Россию похожей на «бумажного тигра».

«Когда люди, живущие в Москве и во всех крупных городах, поселках и районах по всей России, узнают, что на самом деле происходит с этой войной, тот факт, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и все другие вещи, которые происходят в их военной экономике, где большинство их денег тратится на борьбу с Украиной... Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайдет дальше!» - пишет он.

По словам Трампа, Путин и Россия имеют большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. «В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делала с ним все, что хочет. Удачи всем!» - резюмировал он.

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
23 сентября 2025, 23:57 504
Путин предал Иран?
23 сентября 2025, 21:49 3370
ХАМАС очень просит Трампа
00:08 593
Израиль накануне войны с Францией
23 сентября 2025, 23:40 1595
Эрдоган ставит на Трампа
23 сентября 2025, 22:52 1642
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 849
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
23 сентября 2025, 23:25 1786
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1942
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
23 сентября 2025, 22:50 4585
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
23 сентября 2025, 22:38 972
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
23 сентября 2025, 22:06 3075

