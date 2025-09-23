Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории

«После того, как я ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?» - написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Россия бесцельно воюет уже три с половиной года в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю. Он отметил, что это делает Россию похожей на «бумажного тигра».

«Когда люди, живущие в Москве и во всех крупных городах, поселках и районах по всей России, узнают, что на самом деле происходит с этой войной, тот факт, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и все другие вещи, которые происходят в их военной экономике, где большинство их денег тратится на борьбу с Украиной... Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайдет дальше!» - пишет он.

По словам Трампа, Путин и Россия имеют большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. «В любом случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делала с ним все, что хочет. Удачи всем!» - резюмировал он.