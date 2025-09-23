Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на заседании под председательством судьи Нигяр Имановой был оглашен приговор: оба обвиняемых — Мирзалиев и Сафаров — получили по пять лет лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудника таможни Афсара Мирзалиева и его соучастника Сафара Сафарова, обвиняемых в попытке незаконного ввоза в Азербайджан 41 золотого слитка.

Согласно обвинению, Мирзалиев, используя свое служебное положение, заранее договорился с Сафаровым, который 22 декабря прошлого года прибыл в Баку самолетом из Стамбула, имея при себе 41 золотой слиток общим весом 3 145 граммов и стоимостью 461 тысяча манатов. Они были задержаны при попытке незаконного ввоза драгоценного металла в страну. Выяснилось, что Сафаров, уклоняясь от проверки на таможенном контрольно-пропускном пункте, зашел в санузел аэропорта и спрятал сверток с золотом в мусорном контейнере. В ходе осмотра помещения таможенники обнаружили слитки и составили протокол.

Также было установлено, что помощь Сафарову оказал уже бывший сотрудник таможни Мирзалиев.

Оба обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Им были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 206.3.3 (контрабанда с использованием служебного положения) УК Азербайджана.