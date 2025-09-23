USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Израиль накануне войны с Францией

о развитии ситуации
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
23 сентября 2025, 23:40

Решение Франции признать палестинское государство стало не просто дипломатическим выпадом, но и, по мнению израильских официальных лиц, прямым вызовом легитимности политики национальной безопасности, проводимой Государством Израиль. В ответ Иерусалим рассматривает ряд резких шагов, способных обострить отношения с Парижем до уровня, невиданного со времен Суэцкого кризиса 1956 года.

Согласно утечкам, на которые ссылаются западные СМИ, среди ответных мер Израиль обсуждает:

- Ускоренную аннексию участков Западного берега, прежде всего в районах, находящихся под юрисдикцией С (около 60 процентов территории Западного берега, находящихся в соответствии с Соглашениями Осло под полным управлением Израиля, включая безопасность, планирование и строительство – ред.), с последующим строительством инфраструктуры под военный или полицейский контроль;

Израиль готовится к ускоренной аннексии, прежде всего участков Западного берега в районах, находящихся под юрисдикцией С

- Закрытие консульства Франции в Восточном Иерусалиме, которое действует еще со времен британского мандата и традиционно играет особую роль во взаимодействии Франции с арабским населением города;

- Ограничения доступа к французским объектам, включая исторические церкви, христианские миссии и имущество, находящееся в ведении французского государства, в том числе на горе Сион и в Назарете.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарон Хаскель в интервью французскому радио подчеркнула, что обсуждение закрытия консульства «уже ведется на самом высоком уровне» и что «Израиль не может и не будет безучастно наблюдать, как европейские столицы политически вознаграждают ХАМАС, пока продолжается война и заложники остаются в Газе».

Официальный источник в канцелярии премьер-министра Нетаньяху заявил, что «для Израиля не имеет значения, кто первым поднял флаг признания. Принципиальна сама попытка легитимизации палестинской автономии без выполнения фундаментальных условий: возвращения заложников, разоружения ХАМАС и создания альтернативного управления в Газе, не связанного ни с одной из действующих радикализированных структур».

Официальный источник в канцелярии премьер-министра Нетаньяху заявил, что для Израиля не имеет значения, кто первым поднял флаг признания. Принципиальна сама попытка легитимизации палестинской автономии без выполнения фундаментальных условий

Позиция канцелярии премьер-министра отражает пять четко сформулированных принципов, которых придерживается в текущем конфликте правительство Нетаньяху: тотальное уничтожение военного потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников, недопущение восстановления палестинского военного управления в Газе, международная поддержка постконфликтного регулирования и окончательная демилитаризация сектора Газа.

Параллельно с подготовкой дипломатических контрмер в израильских политических кругах обсуждаются более широкие шаги: пересмотр участия Израиля в совместных форумах с ЕС, отказ от присутствия на будущих конференциях, организуемых странами-признателями, а также заморозка отдельных программ сотрудничества в сфере образования, экологии и технологий, курируемых преимущественно через французские НКО.

Ожидается, что в ближайшие дни в Кнессете будет инициировано внеочередное заседание парламентской Комиссии по международным делам и обороне, где планируется выработать единый правительственный подход к новому дипломатическому давлению с особым акцентом на усиление связей с союзниками Израиля, не поддержавшими инициативу Макрона.

Международные наблюдатели предупреждают о вероятности системной дипломатической дестабилизации в отношениях между Израилем и несколькими европейскими державами. Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что «контакт между Макроном и Нетаньяху практически сведен к нулю, а коммуникация между МИДами осуществляется через жесткие формулировки и ультимативные ноты».

Ожидается, что в ближайшие дни в Кнессете будет инициировано внеочередное заседание парламентской Комиссии по международным делам и обороне, где планируется выработать единый правительственный подход к новому дипломатическому давлению с особым акцентом на усиление связей с союзниками Израиля

В Израиле не исключают, что следующими шагами могут стать ограничения на деятельность европейских гуманитарных организаций, которых подозревают в передаче информации или ресурсов палестинским структурам, а также пересмотр соглашений об особом статусе иностранных образовательных учреждений.

Политические обозреватели отмечают, что Израиль может попытаться активизировать треугольник сотрудничества с США, Индией и арабскими странами Персидского залива, демонстрируя альтернативную архитектуру международной легитимности и координации усилий по послевоенному устройству региона.

Таким образом, Иерусалим делает ставку на жесткий дипломатический ответ, не ограничиваясь символическими осуждениями. В условиях затяжной войны, отсутствия доверия к Палестинской администрации и полной невозможности диалога с ХАМАС, Израиль стремится послать четкий сигнал: односторонние признания будут иметь немедленные и конкретные последствия.

