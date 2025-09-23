USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Виновный в покушении на Трампа пытался покончить с собой в суде

23 сентября 2025, 23:57 517

59-летний Райан Раут был признан виновным в покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году на гольф-поле во Флориде, сообщает Associated Press.

Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта Раут попытался ударить себя ручкой в шею, после чего его вывели из зала суда.

Его дочь Сара Раут в это время кричала: «Папа, я люблю тебя, не делай ничего. Я тебя вытащу». Она настаивает на том, что дело против ее отца сфабриковано. Ранее Раут отказался от адвокатов и защищал себя в суде сам. Он был признан виновным в покушении на убийство кандидата в президенты, хранении огнестрельного оружия в целях совершения насильственного преступления, нападении на федерального служащего, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, будучи осужденным преступником, и хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Он не признал себя виновным и настаивал на том, что не успел выстрелить. Ему грозит пожизненное заключение.

Агент Секретной службы ранее показал в суде, что заметил Раута до того, как появился Трамп. Раут направил винтовку на агента, который открыл огонь, заставив Раута бросить оружие и скрыться, не сделав ни одного выстрела.

Покушение состоялось 15 сентября 2024 года во время предвыборной кампании. В момент выстрела Трамп играл в гольф на поле в Вест-Палм-Бич, находясь в сотне метров от стрелка. За два месяца до этого на его жизнь уже покушались - тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа во время митинга в Пенсильвании и ранил его в ухо. Крукса застрелила охрана.

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
23 сентября 2025, 23:57 506
Путин предал Иран?
23 сентября 2025, 21:49 3372
ХАМАС очень просит Трампа
00:08 593
Израиль накануне войны с Францией
23 сентября 2025, 23:40 1598
Эрдоган ставит на Трампа
23 сентября 2025, 22:52 1644
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 851
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
23 сентября 2025, 23:25 1790
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1945
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
23 сентября 2025, 22:50 4587
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
23 сентября 2025, 22:38 972
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
23 сентября 2025, 22:06 3076

