Виновный в покушении на Трампа пытался покончить с собой в суде

Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта Раут попытался ударить себя ручкой в шею, после чего его вывели из зала суда.

Его дочь Сара Раут в это время кричала: «Папа, я люблю тебя, не делай ничего. Я тебя вытащу». Она настаивает на том, что дело против ее отца сфабриковано. Ранее Раут отказался от адвокатов и защищал себя в суде сам. Он был признан виновным в покушении на убийство кандидата в президенты, хранении огнестрельного оружия в целях совершения насильственного преступления, нападении на федерального служащего, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, будучи осужденным преступником, и хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Он не признал себя виновным и настаивал на том, что не успел выстрелить. Ему грозит пожизненное заключение.

Агент Секретной службы ранее показал в суде, что заметил Раута до того, как появился Трамп. Раут направил винтовку на агента, который открыл огонь, заставив Раута бросить оружие и скрыться, не сделав ни одного выстрела.

Покушение состоялось 15 сентября 2024 года во время предвыборной кампании. В момент выстрела Трамп играл в гольф на поле в Вест-Палм-Бич, находясь в сотне метров от стрелка. За два месяца до этого на его жизнь уже покушались - тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа во время митинга в Пенсильвании и ранил его в ухо. Крукса застрелила охрана.