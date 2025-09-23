Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном

В Вашингтоне ускорили приготовления к потенциально историческому саммиту между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает издание Walla, переговоры, ранее воспринимавшиеся как чисто гипотетические, приобретают всё более конкретные очертания. По словам источника, знакомого с деталями, «это уже не просто арабские сообщения или мечты — это реальность. Похоже, состоится трёхсторонняя встреча». Согласно информации портала Walla, вылет Нетаньяху из Нью-Йорка в Вашингтон запланирован на утро ближайшего понедельника. Израильский премьер должен прибыть в Белый дом в 11:00 утра, где его первым примет Дональд Трамп. Следом ожидается отдельная встреча Трампа с аш-Шараа, после чего стороны перейдут к трёхсторонним переговорам. Такая структура дня напоминает предыдущие форматы, успешно использованные администрацией Трампа при организации соглашений между странами-соперниками. К примеру, данный формат очень напоминает встречи и последующие соглашения Трампа с главами Армении и Азербайджана.

Примечательно, что обе стороны уже подтвердили определённый прогресс. На недавнем заседании израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху заявил о «новом видении будущего» и подтвердил обсуждение соглашения о безопасности, в рамках которого сирийская сторона должна будет демилитаризовать юго-запад Сирии, а Израиль, в свою очередь, возьмёт на себя обязательства по обеспечению безопасности друзов в районе Друзских гор. Ахмад аш-Шараа также подтвердил прогресс, заявив, что соглашение о безопасности станет первым шагом к возвращению к линии прекращения огня 1974 года. Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Белого дома, источники отмечают, что подготовительные логистические действия уже запущены. Согласно мнению нескольких американских экспертов, этот саммит может стать ключевым внешнеполитическим достижением Трампа в его стремлении к Нобелевской премии мира. Сам Трамп уже не раз упоминал о своей роли в «разрешении семи конфликтов», среди которых он перечисляет Израиль и Иран, Индию и Пакистан, Армению и Азербайджан, Конго и Руанду, Камбоджу и Таиланд, а также предотвращённые им в первую президентскую каденцию войны между Эфиопией и Египтом и Сербией с Косово.