Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном

В Вашингтоне ускорили приготовления к потенциально историческому саммиту между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает издание Walla, переговоры, ранее воспринимавшиеся как чисто гипотетические, приобретают всё более конкретные очертания. По словам источника, знакомого с деталями, «это уже не просто арабские сообщения или мечты — это реальность. Похоже, состоится трёхсторонняя встреча».
Согласно информации портала Walla, вылет Нетаньяху из Нью-Йорка в Вашингтон запланирован на утро ближайшего понедельника. Израильский премьер должен прибыть в Белый дом в 11:00 утра, где его первым примет Дональд Трамп. Следом ожидается отдельная встреча Трампа с аш-Шараа, после чего стороны перейдут к трёхсторонним переговорам. Такая структура дня напоминает предыдущие форматы, успешно использованные администрацией Трампа при организации соглашений между странами-соперниками. К примеру, данный формат очень напоминает встречи и последующие соглашения Трампа с главами Армении и Азербайджана.
Примечательно, что обе стороны уже подтвердили определённый прогресс. На недавнем заседании израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху заявил о «новом видении будущего» и подтвердил обсуждение соглашения о безопасности, в рамках которого сирийская сторона должна будет демилитаризовать юго-запад Сирии, а Израиль, в свою очередь, возьмёт на себя обязательства по обеспечению безопасности друзов в районе Друзских гор.
Ахмад аш-Шараа также подтвердил прогресс, заявив, что соглашение о безопасности станет первым шагом к возвращению к линии прекращения огня 1974 года. Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Белого дома, источники отмечают, что подготовительные логистические действия уже запущены.
Согласно мнению нескольких американских экспертов, этот саммит может стать ключевым внешнеполитическим достижением Трампа в его стремлении к Нобелевской премии мира. Сам Трамп уже не раз упоминал о своей роли в «разрешении семи конфликтов», среди которых он перечисляет Израиль и Иран, Индию и Пакистан, Армению и Азербайджан, Конго и Руанду, Камбоджу и Таиланд, а также предотвращённые им в первую президентскую каденцию войны между Эфиопией и Египтом и Сербией с Косово.
Если Вашингтон сумеет добиться хотя бы рамочного соглашения между Израилем и Сирией, это станет - несмотря на неоднозначное отношение к дипломатии Трампа в европейских и ближневосточных кругах - серьёзным аргументом в пользу 47-го президента США, как международного медиатора.
Ахмад аш-Шараа, пришедший к власти после смены режима в Дамаске, остаётся фигурой противоречивой: с одной стороны, он позиционирует себя как реформатор, способный восстановить территориальную целостность Сирии, с другой — его прошлое как командира вооружённой коалиции, противостоявшей Асаду, вызывает настороженность в ряде западных столиц. Тем не менее, он уже провёл ряд контактов с региональными лидерами, включая наследного принца Саудовской Аравии и президента Египта и, судя по всему, заинтересован в нормализации отношений с Израилем при посредничестве США. Сам факт возможной встречи с Нетаньяху на американской земле символически подчеркивает изменения, происходящие на ближневосточном ландшафте.
Если переговоры пройдут успешно, это может стать самым значимым дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке за последние годы. Тем не менее, как это часто бывает на Ближнем Востоке, успех инициативы будет зависеть от целого ряда переменных — от внутренней политической устойчивости в Израиле и Сирии до ясности и согласованности американской внешней политики.
Ожидается, что официальное подтверждение трехстороннего саммита будет опубликовано Белым домом в ближайшие дни.