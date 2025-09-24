USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

ХАМАС очень просит Трампа

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
Саудовские источники сообщают о новом предложении со стороны ХАМАС, предусматривающем освобождение двенадцати заложников, включая десять живых и двух погибших, обладающих гражданством США.

Это предложение увязано с условием немедленного прекращения огня сроком на шестьдесят дней. Согласно сообщениям, в дополнение к предложению ХАМАС направил президенту США Дональду Трампу письмо с официальным запросом о предоставлении американских гарантий, которые обеспечат соблюдение режима прекращения огня и международную гуманитарную поддержку в этот период. На данный момент Белый дом не подтвердил получение письма и не прокомментировал содержание сообщения.

По информации телеканала Fox News, письмо должно поступить в Вашингтон в течение ближайших дней. Источники в администрации США выразили осторожный оптимизм, полагая, что инициатива может стать основой для приостановки боевых действий и возобновления переговоров, которые были прерваны после израильской попытки устранить руководителей ХАМАС в Катаре.

О чем же ХАМАС так усиленно просит Трампа?

Саудовский телеканал Al-Arabiya сообщил дополнительные детали предложения, согласно которому, помимо освобождения заложников, ХАМАС ожидает от Вашингтона гарантий на 60-дневное прекращение огня и готовность оказать поддержку в рамках посреднических усилий. Также подчеркивается, что речь идет исключительно о заложниках с американским гражданством, что, по мнению ряда источников, является попыткой апеллировать к личной вовлеченности президента Трампа в урегулирование конфликта.

Неясно, примет ли Трамп это предложение. Оно противоречит прежней позиции ХАМАС, согласно которой все заложники должны быть освобождены одновременно, а не поэтапно, как это происходило ранее. С другой стороны, в условиях дипломатической изоляции и военного давления ХАМАС может быть заинтересована во временной передышке.

Ранее в этом месяце, после ракетного удара по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, усилились слухи о том, что Израиль серьезно рассматривает представленный Трампом план прекращения огня и возвращения заложников. Сам президент США, выступая в своей социальной сети Truth Social, подтвердил, что такой план был передан обеим сторонам. В своей публикации, сделанной во время Открытого чемпионата США по теннису, Трамп подчеркнул: «Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась». Он отметил, что Израиль уже выразил готовность принять предложенную схему, и теперь все зависит от реакции ХАМАС.

Несмотря на отсутствие официальной реакции из Вашингтона, дипломатические источники полагают, что данная инициатива может быть использована Трампом в его международной повестке как потенциальное достижение в преддверии президентских выборов, особенно с учетом его амбиций позиционировать себя в качестве лидера, способного разрешать сложные международные конфликты.

