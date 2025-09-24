Хаменеи дал обещание

Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить, заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

«Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной», — сказал Али Хаменеи в телеобращении.

Верховный лидер Ирана отметил, что у страны «нет и не будет» ядерного оружия, несмотря на то, что другие девять стран имеют в своем арсенале ядерные снаряды.

21 сентября Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против страны.