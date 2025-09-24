Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?

Вечером в понедельник в воздушном пространстве над Копенгагеном и Осло были зафиксированы неопознанные беспилотные летательные аппараты, что привело к полной остановке функционирования самолетов гражданской авиации в Дании и Норвегии. Все рейсы были отменены, а более 20 тысяч пассажиров смогли вылететь лишь на следующее утро, во вторник. Инцидент вызвал резонанс не только в странах Скандинавии, но и в широкой европейской повестке, обострив дискуссию о степени готовности государств Евросоюза к отражению гибридных угроз. Директор оперативного управления датской разведки PET Флемминг Дрейер подчеркнул на экстренной пресс-конференции серьезность произошедшего, охарактеризовав инцидент как потенциальный акт саботажа.

«Мы столкнулись с серьезной угрозой, - признал Дрейер. - Возможно, эти дроны не были предназначены для прямой атаки, а призваны поставить нас в уязвимое положение и проверить нашу реакцию». По оценке датских служб безопасности, речь идет о беспилотниках негражданского типа, действовавших над датской столицей в течение нескольких часов. Как отметил начальник полиции Копенгагена Йенс Йесперсен, параметры полета — количество БПЛА, их размеры, траектория и продолжительность нахождения над аэропортом — указывают на действия квалифицированного оператора, вероятно, работающего в рамках организованной структуры. «Это компетентный субъект, - подчеркнул Йесперсен. - Кто именно, пока неизвестно». В интервью haqqin.az старший аналитик Управления военной разведки Дании Якоб Карсбо заявил, что с 99-процентной уверенностью можно утверждать: дроны принадлежат иному государству, поскольку речь идет о летательных аппаратах с неподвижным крылом, используемых преимущественно в военных целях. По его словам, наиболее вероятным источником является Россия. «Что касается беспилотников с неподвижным крылом, весьма вероятно, что за этим стоит Москва», - отметил Карсбо.

В свою очередь, полиция аэропорта Копенгагена сообщила о трех или четырех крупных дронах, замеченных над городом. Они находились в воздушном пространстве на протяжении нескольких часов, после чего исчезли, не будучи перехваченными. Похожая ситуация наблюдалась и в Осло — небо над норвежской столицей также было временно закрыто. Тем временем вмешательство России в воздушное пространство стран Европы носит, по мнению военных аналитиков, все более системный характер. Помимо этого, в пятницу три российских боевых самолета нарушили границу Эстонии, пробыв в ее воздушном пространстве 12 минут. Эти инциденты вызвали официальные протесты со стороны НАТО и Евросоюза, которые расценили действия Москвы как новую форму провокации. На фоне данных событий особенно показательно, что в ближайшие дни Дания и Норвегия примут участие в крупных учениях НАТО Neptune Strike 25-3, которые пройдут в акваториях Балтийского и Северного морей. Участие в них примет также американский авианосец «Джеральд Форд», что делает регион учений крайне чувствительным к любым попыткам внешнего давления.

Артур Плокшто, преподаватель Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, в беседе с haqqin.az полагает, что дроны, скорее всего, были запущены с территории самих Дании и Норвегии. Он отмечает, что речь идет о летательных аппаратах самолетного, а не вертолетного типа, что требует специально подготовленной стартовой площадки. По его словам, силовые структуры должны сконцентрироваться на поиске этих площадок, поскольку именно они могут указать на конкретных исполнителей. Литовский аналитик считает, что дистанционное управление дронами, скорее всего, осуществлялось на расстоянии не более 50 километров от аэропортов Копенгагена и Осло. Если после окончания полета дроны упали, то их обломки должны находиться в относительной близости. Плокшто подчеркивает необходимость как можно быстрее их обнаружить, если только таинственные БПЛА не были эвакуированы или не покинули территорию стран. Менее вероятной, но технически возможной, аналитик считает версию запуска дронов с территории Калининграда. Он указывает, что дальность полета российских БПЛА типа «Герань» составляет около шестисот, а с дополнительными топливными баками — до 900 километров. При этом подчеркивается, что перелет дрона на такое расстояние через Балтику не исключен, хотя и требует исключительной логистической и технической точности.

Эксперт интерпретирует эти инциденты как проявление гибридной войны, которую Россия ведет против стран Европы. Цель — дестабилизация, создание атмосферы тревоги и неуверенности в собственных возможностях. По словам Плокшто, в тот же день после появления в небе дрона временно закрылся и аэропорт Вильнюса. Он выразил сомнение в готовности датских структур эффективно отслеживать подобные угрозы. Ключевая проблема, по мнению аналитиков, заключается в отсутствии у Европы систем быстрой и точной защиты от малых и дешевых дронов. Существующие средства ПВО в странах ЕС ориентированы на борьбу с крупными и дорогостоящими целями - самолетами, вертолетами и баллистическими ракетами. В то время как дешевые и массово применяемые дроны могут дезорганизовать работу критической инфраструктуры, старая архитектура противовоздушной обороны оказывается неэффективной. Разработка систем защиты от дронов ведется в Европе в ускоренном темпе. По словам Плокшто, необходимы дешевые дроны-перехватчики многоразового использования, способные патрулировать воздушное пространство, идентифицировать цели и нейтрализовывать их с помощью сетки, баллистического заряда или иных средств. Он подчеркивает, что такая технология требует отдельной инженерной платформы и пока не является стандартной в европейских армиях.