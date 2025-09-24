USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда

00:33 598

Индийская корпорация Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, купила у России нефть на сумму порядка $33 млрд, пишет The Washington Post со ссылкой на данные правительства Индии.

Это около 8% совокупного нефтяного экспорта России за соответствующий период, составившего около $410 млрд, по оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Это «довольно большая цифра» для одной компании, говорит Вайбхав Рагхунандан, аналитик CREA.

Перед войной Индия почти не покупала нефть у России, но затем операции с ней стали очень выгодны благодаря скидке, которую продавцы были вынуждены предоставлять из-за введения западными странами потолка в $60 за баррель и многочисленных санкций. Индийские компании могли перерабатывать более дешевую нефть и продавать полученное из нее топливо, в том числе в другие страны, по рыночным ценам. По данным Kpler, за период по август этого года Reliance приобрела в России около половины своих импортных объемов.

На дешевой российской нефти Reliance с 2022 года заработала дополнительно $6 млрд, или около 38% от совокупной сверхприбыли в $16 млрд, которую индийские компании получили благодаря скидке на сырье, писала в августе Financial Times.

С начала войны в Украине Индия в среднем получала скидку в $11 за каждый баррель российской нефти, по оценке Energy Aspects, хотя ее размер менялся в зависимости от ситуации. В конце августа Дональд Трамп повысил вдвое импортные пошлины против Индии до 50% с требованием перестать покупать нефть у России. А ЕС в июле ввел эмбарго на приобретение нефтепродуктов, сделанных из российской нефти.

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 507
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3375
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 598
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации
23 сентября 2025, 23:40 1605
Эрдоган ставит на Трампа
Эрдоган ставит на Трампа наш комментарий
23 сентября 2025, 22:52 1649
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 851
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории неожиданные заявления Трампа
23 сентября 2025, 23:25 1792
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1948
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
23 сентября 2025, 22:50 4591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
23 сентября 2025, 22:38 973
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
23 сентября 2025, 22:06 3077

ЭТО ВАЖНО

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 507
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3375
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 598
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации
23 сентября 2025, 23:40 1605
Эрдоган ставит на Трампа
Эрдоган ставит на Трампа наш комментарий
23 сентября 2025, 22:52 1649
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 851
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории неожиданные заявления Трампа
23 сентября 2025, 23:25 1792
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1948
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
23 сентября 2025, 22:50 4591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
23 сентября 2025, 22:38 973
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
23 сентября 2025, 22:06 3077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться