Богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда

Это около 8% совокупного нефтяного экспорта России за соответствующий период, составившего около $410 млрд, по оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Это «довольно большая цифра» для одной компании, говорит Вайбхав Рагхунандан, аналитик CREA.

Перед войной Индия почти не покупала нефть у России, но затем операции с ней стали очень выгодны благодаря скидке, которую продавцы были вынуждены предоставлять из-за введения западными странами потолка в $60 за баррель и многочисленных санкций. Индийские компании могли перерабатывать более дешевую нефть и продавать полученное из нее топливо, в том числе в другие страны, по рыночным ценам. По данным Kpler, за период по август этого года Reliance приобрела в России около половины своих импортных объемов.

На дешевой российской нефти Reliance с 2022 года заработала дополнительно $6 млрд, или около 38% от совокупной сверхприбыли в $16 млрд, которую индийские компании получили благодаря скидке на сырье, писала в августе Financial Times.

С начала войны в Украине Индия в среднем получала скидку в $11 за каждый баррель российской нефти, по оценке Energy Aspects, хотя ее размер менялся в зависимости от ситуации. В конце августа Дональд Трамп повысил вдвое импортные пошлины против Индии до 50% с требованием перестать покупать нефть у России. А ЕС в июле ввел эмбарго на приобретение нефтепродуктов, сделанных из российской нефти.