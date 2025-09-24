Казахстан «за диалог вместо силы»

Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает пресс-служба Акорды.

По его словам, это свидетельствует, что даже «застарелые конфликты» можно решить путем дипломатии.

«Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы», - сказал президент Казахстана.