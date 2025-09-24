USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Казахстан «за диалог вместо силы»

Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает пресс-служба Акорды.

По его словам, это свидетельствует, что даже «застарелые конфликты» можно решить путем дипломатии.

«Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы», - сказал президент Казахстана.

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 508
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3375
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 598
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации
23 сентября 2025, 23:40 1606
Эрдоган ставит на Трампа
Эрдоган ставит на Трампа наш комментарий
23 сентября 2025, 22:52 1651
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 852
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории неожиданные заявления Трампа
23 сентября 2025, 23:25 1793
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1948
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
23 сентября 2025, 22:50 4591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
23 сентября 2025, 22:38 974
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
23 сентября 2025, 22:06 3077

