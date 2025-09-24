USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!

За гоночный уик-энд посещаемость «Формулы-1» в Баку составила почти 90 тысяч. Именно столько человек в общей сложности наблюдало за заездами, побывало в пит-лейне, фан-зоне и на концертах.

В Азербайджан приехало рекордное число туристов — более 14 тысяч. И это не учитывая представителей СМИ. Всего Гран-при с места событий освещало около 300 местных и зарубежных представителей медиа.

Помимо самих гонок, не менее важным событием на прошедшей неделе было продление контракта между Азербайджаном и «Формулой-1». «Королева автоспорта» будет гостить в Баку до 2030 года включительно. «Ф-1», ежегодно завлекающая в Баку огромное количество туристов, нужна Азербайджану. А постоянно удивляющий Гран-при Азербайджана необходим боссам «Формулы-1» и сотням миллионов ее поклонников во всем мире. Без гонки в Баку сегодняшнюю «Формулу» уже сложно представить.

Ну где еще можно увидеть шесть красных флагов во время квалификационной сессии?! Из-за многочисленных столкновений гонку пришлось останавливать шесть раз. Такого раньше не было никогда! В результате квалификация вместо часа длилась на 58 минут дольше.

Будущий победитель Гран-при Азербайджана-2025 Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул в Баку. Что касается основной гонки, то многое предопределила неудача прошлогоднего триумфатора Гран-при Азербайджана и лидера нынешнего сезона австралийца Оскара Пиастри. Он въехал в стену на первом круге, и больше никто не смог оказать сопротивление Ферстаппену. Занявшие соответственно второе и третье места Джордж Расселл и Карлос Сайнс значительно отстали.

Несколько слов и об организационных моментах. Прошло 12 часов с той минуты, как поднявшиеся на подиум пилоты получили свои награды и искупали друг друга в шампанском, а дороги на центральных улицах Баку уже были открыты. Впервые за девять лет проведения в Азербайджане гонок «Формулы-1» ограничения для проезда транспорта были сняты настолько оперативно. Помимо этого, напомним, что уже не первый год в ходе гоночной недели движение на некоторых закрытых дорогах, прилегающих к трассе, в часы пик открывается.

Учитывая повышенный интерес, в этом году число трибун у трассы было увеличено до 12-ти, а общее количество зрительских мест превысило 20 тысяч. Большой ажиотаж вызвали и концерты звезд в «Кристалл Холле», состоявшиеся в пятницу и субботу. Электронную музыку во всей красе представил бакинской публике и гостям столицы итало-американский диджей Anyma. А на следующий день выступила знаменитая инди-рок группа Glass Animals, которая передала эстафету известному нидерландскому диджею Мартину Гарриксу.

