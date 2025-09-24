Россия и Украина обмениваются ударами

По его словам, россияне наносят удары «шахедами», раздалось уже 17 взрывов. Известно о одном пострадавшем, он получил взрывную травму.

Вечером во вторник, 23 сентября, российские войска нанесли удары по Харькову. В городе раздавались взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Терехов сообщил, что из-за ударов в некоторых районах Харькова есть проблемы с электроэнергией.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пять мирных жителей ранены. Днем 23 сентября Гладков сообщал об одном погибшем и как минимум семерых пострадавших, включая 13-летнюю девочку, в результате ударов дронов ВСУ по Белгороду и его окрестностям.

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн сообщил, что город Льгов в результате ударов украинской армии остался без электричества: «Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется». Местные телеграм-каналы ранее сообщали, ссылаясь на городские власти, о попадании в электроподстанцию во Льгове (находится в 50 километрах по прямой от границы с Украиной).

Над Таганрогом сбили дроны, сообщила в своем телеграм-канале мэр Светлана Камбулова. По ее словам, оперативные службы работают на месте падения обломков, пострадавших нет.