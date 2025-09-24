USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Россия и Украина обмениваются ударами

01:00 77

Вечером во вторник, 23 сентября, российские войска нанесли удары по Харькову. В городе раздавались взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, россияне наносят удары «шахедами», раздалось уже 17 взрывов. Известно о одном пострадавшем, он получил взрывную травму.

Терехов сообщил, что из-за ударов в некоторых районах Харькова есть проблемы с электроэнергией.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пять мирных жителей ранены. Днем 23 сентября Гладков сообщал об одном погибшем и как минимум семерых пострадавших, включая 13-летнюю девочку, в результате ударов дронов ВСУ по Белгороду и его окрестностям.

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн сообщил, что город Льгов в результате ударов украинской армии остался без электричества: «Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется». Местные телеграм-каналы ранее сообщали, ссылаясь на городские власти, о попадании в электроподстанцию во Льгове (находится в 50 километрах по прямой от границы с Украиной).

Над Таганрогом сбили дроны, сообщила в своем телеграм-канале мэр Светлана Камбулова. По ее словам, оперативные службы работают на месте падения обломков, пострадавших нет.

Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном главная тема
23 сентября 2025, 23:57 508
Путин предал Иран?
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 3375
ХАМАС очень просит Трампа
ХАМАС очень просит Трампа наше поле зрения
00:08 599
Израиль накануне войны с Францией
Израиль накануне войны с Францией о развитии ситуации
23 сентября 2025, 23:40 1606
Эрдоган ставит на Трампа
Эрдоган ставит на Трампа наш комментарий
23 сентября 2025, 22:52 1652
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
Авантюра Мирзалиева и Сафарова привела к пяти годам тюрьмы
23 сентября 2025, 23:37 853
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории
Россия похожа на «бумажного тигра», а Украина способна вернуть все свои территории неожиданные заявления Трампа
23 сентября 2025, 23:25 1794
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
Олигарх, перевозивший «грязные» миллиарды в Лондон, предстал перед судом
23 сентября 2025, 23:15 1948
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН
Встречи Ильхама Алиева в штаб-квартире ООН видео; обновлено 22:50
23 сентября 2025, 22:50 4591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в новом офисе фото
23 сентября 2025, 22:38 974
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями
Война продлится еще долго: Трамп и Зеленский выступили с заявлениями новость дополнена 22:06
23 сентября 2025, 22:06 3077

