Марш поколения Z: весь мир охватили протесты

Манила (Филиппины). Массовые акции протеста против многомиллиардной коррупционной схемы - власти годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями
Лима (Перу). "Марш Поколения Z" - акции протеста против политики правительства президента Дины Болуарте и парламента переросли в столкновения с полицией
Каракас (Венесуэла). На фоне растущей напряженности в отношениях с США в Венесуэле организованы военные сборы для гражданских лиц
Гаага (Нидерланды). Марш ультраправых активистов против мигрантов в Гааге перерос в столкновения с полицией
Нью-Йорк (США). Акция протеста экоактивистов накануне Недели климата
Газа (Палестина). В Газе нехватка питьевой воды
Берлин (Германия). Участники 51-го Берлинского марафона