Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Марш поколения Z: весь мир охватили протесты

Манила (Филиппины). Массовые акции протеста против многомиллиардной коррупционной схемы - власти годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями

Лима (Перу). "Марш Поколения Z" - акции протеста против политики правительства президента Дины Болуарте и парламента переросли в столкновения с полицией

Каракас (Венесуэла). На фоне растущей напряженности в отношениях с США в Венесуэле организованы военные сборы для гражданских лиц

Гаага (Нидерланды). Марш ультраправых активистов против мигрантов в Гааге перерос в столкновения с полицией

Нью-Йорк (США). Акция протеста экоактивистов накануне Недели климата

Газа (Палестина). В Газе нехватка питьевой воды

Берлин (Германия). Участники 51-го Берлинского марафона

Протесты против коррупции: от Перу до Филиппин
«Формула-1» в Баку: посещаемость взлетела до 90 тысяч!
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Полицейские выстрелили в спину протестующему
Откуда Россия атаковала Данию и Норвегию?
Турция отправляет войска в Африку
Голанские высоты разделили Израиль с Сирией. Что дальше?
Марш поколения Z: весь мир охватили протесты
Новый проект Трампа: помирить Нетаньяху с аш-Шараа, как Алиева с Пашиняном
Путин предал Иран?
ХАМАС очень просит Трампа
