Марш поколения Z: весь мир охватили протесты

Манила (Филиппины). Массовые акции протеста против многомиллиардной коррупционной схемы - власти годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями

Лима (Перу). "Марш Поколения Z" - акции протеста против политики правительства президента Дины Болуарте и парламента переросли в столкновения с полицией

Каракас (Венесуэла). На фоне растущей напряженности в отношениях с США в Венесуэле организованы военные сборы для гражданских лиц

Гаага (Нидерланды). Марш ультраправых активистов против мигрантов в Гааге перерос в столкновения с полицией

Нью-Йорк (США). Акция протеста экоактивистов накануне Недели климата

Газа (Палестина). В Газе нехватка питьевой воды